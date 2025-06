Devil May Cry 5 : un énorme chiffre de ventes dévoilé, merci la série Netflix ?

Capcom ne manque pas de franchises cultes dans son catalogue. Si les Monster Hunter et les Resident Evil se vendent comme des petits pains, l'éditeur et développeur japonais peut également compter sur d'autres licences fortes comme Street Fighter et Devil May Cry. La franchise est à l'arrêt depuis 2020, du moins du côté des jeux vidéo, car une adaptation en série animée a visiblement fait grimper les ventes.

Capcom annonce aujourd'hui que Devil May Cry 5 a dépassé les 10 millions d'exemplaires vendus. Il est clair que la sortie de la série Netflix a boosté les ventes, le jeu ne comptait « que » 9,13 millions de ventes en mars dernier. Le studio nippon rappelle au passage que « dans Devil May Cry 5, les joueurs peuvent profiter d'un gameplay palpitant et rapide, d'une action élégante et de superbes graphismes, représentés avec un réalisme complexe grâce au moteur RE ENGINE exclusif de Capcom ».

Avec un tel succès, il ne fait aucun doute qu'une suite est déjà en chantier, mais Capcom n'a pas encore officialisé Devil May Cry 6. Rappelons également que le réalisateur des jeux, Hideaki Itsuno, a quitté Capcom après la sortie de Dragon's Dogma 2, il assurait la direction de la franchise depuis le second volet. De son côté, Hideki Kamiya déclarait récemment vouloir faire un remake du premier Devil May Cry, qu'il avait réalisé en 2001.

Vous pouvez acheter Devil May Cry 5: Special Edition, avec Vergil, à partir de 23,80 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.

Lire aussi : TEST de Devil May Cry 5: Special Edition, Vergil fait le show et débarque avec du ray tracing