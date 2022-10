Devil May Cry 5 dépasse les 6 millions de ventes

Très appréciée des amateurs de jeux d'action, la franchise Devil May Cry a eu droit à un cinquième volet en 2019, permettant d'incarner Nero, Dante et V. Un beat'em all ultra efficace qui a fait le bonheur des fans, mais aussi des néophytes, et qui comptait cinq millions de copies vendues en avril dernier.

Six mois plus tard, Capcom refait le point et annonce que Devil May Cry 5 s'est écoulé à plus de six millions d'exemplaires depuis son lancement. Pour rappel, outre la première version sortie sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, DMC 5 a eu droit à une Special Edition avec Vergil et des améliorations techniques sur PS5 et Xbox Series X|S.

Autant dire que Devil May Cry 5 est une vraie réussite commerciale, attendez-vous à voir Capcom annoncer un nouveau volet dans les prochaines années. D'ici là, vous pouvez retrouver DMC 5 + Vergil à 23,99 € sur Gamesplanet.

