Devil May Cry 5 : le jeu tourne sur le Steam Deck en vidéo

Malheureusement, le Steam Deck de Valve ne sortira pas le mois prochain, le constructeur a préféré repousser le lancement de son hybride entre ordinateur et console portable au début de l'année prochaine. Mais le catalogue promet d'être impressionnant, Valve a pensé à un système pour savoir si tel ou tel jeu est compatible.

Certains éditeurs et développeurs vont plus loin et partagent leurs propres vidéos, à l'instar de CD Projekt et Nightdive Studios il y a quelques semaines. Mais cette fois, c'est Capcom qui pointe le bout de son nez pour nous montrer que oui, un jeu aussi nerveux et détaillé que Devil May Cry 5 tourne parfaitement sur le Steam Deck. C'est fluide, c'est beau et c'est surtout portable, le RE Engine impressionne toujours autant.

Si vous faites partie des premiers à avoir réservé le Steam Deck, il arrivera normalement à partir du mois de février 2022. Si vous n'avez pas encore DMC 5 sur PC, le pack Devil May Cry 5 + Vergil est à 23,99 € chez Gamesplanet.