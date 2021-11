Steam Deck : la sortie de la console portable de Valve repoussée à 2022

Après avoir créé de nouveaux standards des jeux PC et fait de Steam la plateforme de vente incontournable des jeux sur ordinateurs personnels, Valve veut créer une nouvelle révolution. C'est sur le terrain des consoles portables que la société veut se lancer avec le Steam Deck, une machine capable de faire tourner une bonne partie du catalogue Steam et pouvant facilement être connectée à un écran via un dock.

La bête devait être livrée en décembre 2021, mais il va malheureusement y avoir un couac de ce côté-là. Steam vient d'annoncer que, en raison d'une pénurie de matériaux due à la crise sanitaire, il va devoir repousser le lancement des premiers exemplaires. Ce n'est donc pas avant février 2022 que nous pourrons mettre la main sur la machine, avec une première série de Steam Deck précommandées qui trouvera preneurs. Les acheteurs seront toujours livrés dans l'ordre de leur réservation, ce qui fait que certains devront attendre quelques semaines de plus avant d'obtenir le précieux sésame.

Le lancement de Steam Deck est retardé de deux mois. Nous nous excusons pour ce délai. Nous avons fait de notre mieux pour contourner les problèmes liés à la chaine d'approvisionnement mondiale, mais en raison d'une pénurie de matériaux, les composants n'arrivent pas à temps dans nos usines de fabrication pour que nous puissions respecter les dates de lancement initiales. Nous avons mis à jour nos estimations du temps de fabrication et pensons que les premières livraisons de Steam Deck devraient pouvoir être honorées en février 2022, nouvelle date de début de la file d'attente pour les réservations. Vous conservez votre place dans la file d'attente, mais les dates de commande associées seront décalées en conséquence. Elles seront mises à jour peu après cette annonce. Nous ne pouvons que renouveler nos excuses pour ce délai et ferons tout notre possible pour améliorer ce nouveau calendrier de réservation. Nous continuerons de vous tenir au courant de son évolution au fil du temps.

La console coûte pour mémoire 419 € en version 64 Go, 549 € en version 256 Go, et 679 € en version 512 Go, et peut être commandée directement chez Valve.

