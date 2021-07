Steam Deck : une FAQ complète pour bien gérer sa réservation de la console portable de Valve

Annoncée hier, la console portable de Valve, la Steam Deck, sera disponible à la commande dès ce soir à 19 heures (heure française). La belle embarque une nouvelle version de SteamOS et devrait pouvoir faire tourner tous les titres du catalogue Steam - et même ceux des autres launchers - sauf les jeux VR. Ces promesses sont belles et nous avons hâte de pouvoir la tester en vrai. Cela dit, il faudra être patient, car les premières livraisons sont annoncées pour décembre 2021.

En revanche il va falloir être réactif pour la commander, car comme toujours chez Valve, les stocks seront limités et la liste d'attente risque d'être longue. C'est à partir de ce soir à 19 heures (heure française) que les réservations vont ouvrir et donc qu'il faudra se connecter au site officiel pour espérer pouvoir en réserver une et être livré day one. Afin que tout se passe bien, Valve a publié une foire aux questions dédiée que vous pouvez lire ci-dessous.

Pourquoi dois-je payer des frais de réservation ? Le but des réservations est d'assurer un processus de commande harmonieux et équitable lorsque Steam Deck sera en stock. Les frais de réservation garantissent une véritable intention d'achat, ce qui nous fournit de meilleures données pour équilibrer la chaine d'approvisionnement, notre inventaire et les distributions régionales jusqu'au lancement. Pourquoi mon compte n'est-il pas autorisé à émettre une réservation avant dimanche ? Nous avons conscience que certaines personnes achètent pour la revente, sans autorisation préalable. C'est pourquoi nous avons ajouté une condition supplémentaire pour garantir un processus de commande équitable : pour pouvoir réserver au cours des 48 premières heures, il faut avoir effectué un achat sur Steam avant juin 2021. Comment fonctionne le système de réservation ? Lorsque vous effectuez une réservation, votre demande est placée dans une file d'attente. Dès que l'article sera disponible, vous recevrez un e-mail suivant l'ordre des réservations. Quand pourrai-je passer une commande ? Nous espérons pouvoir commencer à envoyer les invitations de commande en décembre 2021. Nous ferons tout notre possible pour que toutes les réservations puissent être converties en commandes, mais nous ne pouvons pas le garantir. Puis-je annuler ma réservation ? Oui, vous pouvez annuler votre réservation sur cette page. Si vous annulez dans les 30 jours, les frais de réservation vous seront remboursés via le moyen de paiement que vous avez utilisé. Passé ce délai, ils vous seront remboursés sur votre portemonnaie Steam. Dans quelles régions du monde est-il possible de réserver Steam Deck ? Steam Deck peut être réservé depuis les États-Unis, le Canada, l'Union européenne et le Royaume-Uni. Nous partagerons bientôt plus d'informations sur la disponibilité du produit dans d'autres régions du monde.

Combien d'exemplaires de Steam Deck puis-je réserver ? Chaque personne peut réserver et commander un seul Steam Deck. Qu'advient-il de mes frais de réservation si je ne commande pas mon Steam Deck à temps ? Ils vous seront remboursés intégralement. Si votre remboursement est effectué dans les 30 jours suivant votre réservation initiale, les frais de réservation vous seront reversés sur le moyen de paiement que vous avez utilisé. Passé ce délai, ils vous seront remboursés sur votre portemonnaie Steam. Existe-t-il des restrictions pour les personnes qui peuvent réserver Steam Deck ? Votre compte Steam doit être localisé dans un pays où le produit est distribué. De plus, pour toute réservation au cours des 48 premières heures, votre compte doit être en règle et avoir effectué au moins un achat avant le mois de juin 2021. Ai-je besoin d'un compte Steam pour utiliser Steam Deck ? Par défaut, l'utilisation du Steam Deck requiert un compte Steam (c'est gratuit !). Les jeux sont achetés et téléchargés sur le magasin Steam. Cela étant dit, Steam Deck est un ordinateur : vous pouvez donc y installer des logiciels et des systèmes d'exploitation tiers. Que faire si je ne peux pas effectuer de réservation pour le moment, mais que je souhaite acheter mon Steam Deck plus tard ? Vous pouvez ajouter Steam Deck à votre liste de souhaits et nous vous informerons lorsqu'il sera disponible à la vente. La liste d'attente dépend-elle de la région du monde dans laquelle la réservation a été effectuée ? En effet, la liste d'attente et les délais de disponibilité des commandes sont spécifiques à chaque région du monde. Puis-je changer de modèle de Steam Deck une fois que je pourrai commander ? Lorsque vous pourrez effectuer votre commande, vous ne pourrez acheter que le modèle de Steam Deck que vous avez réservé. Quand devrai-je payer le prix intégral de mon Steam Deck ? Le prix intégral vous sera facturé une fois que votre exemplaire de Steam Deck sera disponible et que vous aurez finalisé votre achat. Les frais de réservation seront-ils déduits du prix d'achat de mon Steam Deck ? Oui.

Comme vous l'avez lu, Valve a mis en place des solutions simples pour éviter les scalpers et c'est plutôt une bonne nouvelle. Si cela vous intéresse, ne loupez pas le rendez-vous et soyez rapides ! Vous pouvez retrouver des manettes Bluetooth sur Amazon.