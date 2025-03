Split Fiction : résolutions et framerate sur consoles et configurations PC, une excellente nouvelle pour le Steam Deck

C'est cette semaine que sort Split Fiction, le nouveau jeu de Josef Fares et Hazelight Studios (A Way Out, It Takes Two). Un jeu d'action et d'aventure une nouvelle fois jouable exclusivement en coopération à deux joueurs, les développeurs s'attardent sur la version PC, en dévoilant quelques informations importantes.

Bonne nouvelle pour les joueurs qui aiment en prendre plein la vue, Split Fiction supportera les écrans ultra larges en 21:9 et 32:9, permettant de bien admirer les environnements en écran scindé. Plusieurs options d'accessibilités seront présentes, notamment des sous-titres avec un fond, des points de contrôle désactivables pour éviter des blocages, la possibilité de modifier certains boutons pour simplifier les commandes, des modificateurs pour réduire les dégâts subits, etc. Mais surtout, les développeurs dévoilent les configurations requises pour profiter au mieux de Split Fiction :

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10/11 64 bit Processeur Intel Core i5-6600K

ou

AMD Ryzen 5 2600K Intel Core i7-11700K

ou

AMD Ryzen 7 5800X Mémoire vive 16 Go de RAM Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 970

ou

AMD Radeon RX 470 (4 Go) NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 Go)

ou

AMD Radeon 6700 XT (12 Go) DirectX Version 12 Réseau Connexion Internet haut débit Stockage 85 Go d'espace libre Résolution 1920x1080 (1080p) native 2560x1440 (2K) native Framerate 30 fps 60 fps Réglage graphique présélectionné Bas Haut

Enfin, Hazelight Studios annonce que Split Fiction est Vérifié pour le Steam Deck, le titre sera donc entièrement compatible avec le PC-console portable de Valve, de quoi profiter du cross-play partout. Les développeurs évoquent également brièvement les versions consoles : Split Fiction tournera à 60 fps sur PlayStarion 5 et Xbox Series X|S, avec une résolution en 4K dynamique sur PS5 et Xbox Series X, tandis que la Xbox Series S se contentera du 1080p.

La date de sortie de Split Fiction est fixée au 6 mars 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander à partir de 42,99 € sur Amazon, Cdiscount ou Fnac.

