Split Fiction : le prochain jeu de Josef Fares enfin officialisé en vidéo et il est déjà daté

Josef Fares était attendu aux Game Awards 2024 cette nuit, trois ans après avoir obtenu le prix du Jeu de l'Année pour It Takes Two, la dernière production en date de Hazelight Studios. Depuis, son studio n'avait en effet rien sorti, mais le teasing a démarré depuis quelques mois sur les réseaux sociaux et le futur jeu de Josef Fares est désormais officiel.

Voici Split Fiction, un jeu d'action et d'aventure coopératif qui mettra en scène Mio et Zoé. Encore une fois, le titre sera édité par Electronic Arts avec son label EA Originals. Le jeu promet des mécaniques de gameplay pour chaque niveau, plusieurs exemples sont déjà teasés dans la vidéo ci-dessus. EA rajoute :

Dans Split Fiction, les joueurs découvriront de nombreuses mécaniques et compétences propres à la science-fiction et à la fantasy. Ils devront échapper à la transformation d'un soleil en supernova, défier un singe dans un concours de danse, réaliser des figures ultra-stylées sur un hoverboard, combattre un chaton maléfique et chevaucher des engins hors du commun, des motos gravitationnelles aux requins. Dans des mondes totalement différents, des défis surprenants les attendent à chaque tournant. Rencontrez Mio et Zoé, deux scénaristes que tout sépare, spécialisée pour l'une en science-fiction et l'autre en fantasy, qui se retrouvent prises au piège dans leurs propres histoires après avoir été happées par une machine conçue pour voler leurs idées créatives. Pour passer d'un univers à l'autre, elles devront travailler ensemble et maîtriser un grand nombre de compétences afin de se libérer tout en gardant leurs souvenirs intacts. Caractéristique incontournable de Hazelight Studios, le Pass Ami, qui permet à quelqu'un possédant le jeu d'inviter une autre personne à jouer gratuitement, est de retour. Il a même été amélioré avec les options multiplateformes activées pour PlayStation, Xbox et PC via Steam.

Josef Fares, fondateur de Hazelight Studios, commente :

Chez Hazelight, nous créons des jeux en coopération depuis 10 ans et à chaque titre, nous allons au-delà de ce qu'attendent les fans du genre. Je suis très fier de ce que nous avons créé avec Split Fiction. Je vous garantis que ce jeu va vous faire halluciner. Comme Mio et Zoé passent de l'univers de la science-fiction à celui de la fantasy, nous avons pu faire des choses vraiment extraordinaires en matière de jouabilité et de narration. Il s'agit clairement de notre aventure en coopération la plus épique à ce jour.

La date de sortie de Split Fiction est fixée au 6 mars 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez acheter It Takes Two à partir de 23,50 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.