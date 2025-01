Split Fiction : du gameplay à travers les mondes pour le prochain jeu de Josef Fares

Josef Fares et Hazelight Studios ont dévoilé leur prochain jeu le mois dernier, à l'occasion de la cérémonie des Game Awards 2024. Split Fiction sera une nouvelle fois un jeu coopératif, avec de la plateforme et de l'action en écran scindé. Un titre qui nous fera voyager entre la fantasy et la science-fiction et qui s'offre aujourd'hui une nouvelle bande-annonce :

Dans cette vidéo de gameplay, nous retrouvons Mio et Zoé, deux scénaristes passionnées par des genres différents qui vont devoir coopérer pour s'échapper de leurs propres histoires. Le jeu sera bien moins linéaire qu'A Way Out et It Takes Two, avec notamment « des histoires annexes » et « des aventures optionnelles cachées dans les différents niveaux » du jeu principal. La vidéo montre également quelques séquences insolites, comme du surf sur un requin des sables ou une course de snowboard en pleine bataille futuriste.

La date de sortie de Split Fiction est fixée au 6 mars 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Une seule copie suffira pour y jouer à deux grâce au Pass ami qui fait son retour, avec du cross-plateform. Vous pouvez déjà précommander le jeu à partir de 42,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.