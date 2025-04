CINEMA : Split Fiction se paye déjà une première actrice populaire, le réalisateur des Wicked et les scénaristes des Deadpool

Quelques jours seulement après sa sortie, nous apprenions que Split Fiction va avoir droit à une adaptation au cinéma. Un énième projet produit par Story Kitchen, qui avait déjà annoncé un film It Takes Two, le précédent jeu de Hazelight Studios. Cependant, le film Split Fiction semble déjà bien avancer.

Selon les informations de Variety, Sydney Sweeney incarnera l'une des héroïnes de Split Fiction. Si son rôle n'est pas encore confirmé, sa chevelure blonde laisse penser qu'elle incarnerait Zoé, l'autrice de fantasy. Surtout connue pour ses rôles dans les séries Euphoria et The White Lotus, la comédienne américaine a récemment fait parler d'elle, Sydney Sweeney produira un film Out Run (SEGA) réalisé par Michael Bay et elle participera également à la production du film Split Fiction.

Mieux encore, Variety dévoile que Jon M. Chu réalisera le film Split Fiction. Un cinéaste à la carrière variée, il a déjà réalisé Sexy Dance 2 et Sexy Dance 3D, G.I. Joe : Conspiration, Jem et les Hologrammes, Insaisissables 2, Crazy Rich Asians et plus récemment Wicked et sa suite, Wicked: For Good, attendu au cinéma en 2025. Enfin, nous apprenons que Rhett Reese et Paul Wernick scénariseront le film Split Fiction. Les deux hommes ont déjà travaillé avec Jon Chu sur G.I. Joe : Conspiration, mais ils sont plus connus pour les Deadpool, Deadpool 2 et Deadpool & Wolverine, Bienvenue à Zombieland et Retour à Zombieland ou encore Life : Origine Inconnue.

Vous l'aurez compris, la préproduction de l'adaptation au cinéma de Split Fiction avance à grands pas, nous ne devrions pas attendre des années pour découvrir ce film en salles. D'ici là, vous pouvez acheter le jeu de Hazelight Studios et Josef Fares à partir de 44,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

Lire aussi : TEST Split Fiction : un grand jeu qui surpasse It Takes Two ?