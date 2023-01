CINEMA : 65 - La Terre d'Avant, nouveau trailer tendu pour le film de science-fiction avec Adam Driver et des dinosaures

Pour son prochain film de science-fiction original, Sony Pictures a décidé de faire confiance aux réalisateurs Scott Beck et Bryan Woods, metteurs en scène de Haunt et scénaristes sur Sans un bruit (disponible en Blu-ray à partir de 8,49 € sur Amazon.fr), et aux producteurs Sam Raimi, Deborah Liebling et Zainab Azizi. Et surtout, il a confié le rôle principal au bankable Adam Driver.

65 - La Terre d'Avant nous avait exposé son univers préhistorique dans une première bande-annonce intrigante, place maintenant à un second trailer encore plus musclé. Nous y retrouvons le pilote Mills, dont le vaisseau va s'écraser sur une mystérieuse planète qui s'avère être la Terre d'il y a 65 millions d'années. Il va alors tout faire pour survivre et fuir cet astre rempli de dangereux dinosaures, en protégeant au passage une autre survivante, Koa (Ariana Greenblatt).

La date de sortie de 65 - La Terre d'Avant est calée au 17 mars 2023 aux États-Unis, et probablement dans ces eaux-là en France.