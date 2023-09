CINEMA : Aquaman et le Royaume perdu, un premier teaser spectaculaire pour patienter avant la bande-annonce

En voilà un qui s'est longuement fait attendre après avoir été repoussé l'été dernier. Maintenant que The Flash et Blue Beetle sont sortis, il ne reste plus qu'Aquaman and the Lost Kingdom comme long-métrage produit avant l'arrivée de James Gunn et Peter Safran, qui préparent leur DCU où certains éléments seront repris et d'autres non. Ce deuxième film Aquaman de James Wan va bien sortir cette année et sa promotion démarre enfin avec un premier teaser nous invitant surtout à revenir « dans quatre jours » ce jeudi 14 septembre pour une bande-annonce en bonne et due forme.

Bande-annonce en VOSTFR

Nous découvrons au passage le titre français qui sera tout simplement Aquaman et le Royaume perdu. Parmi les bribes de scènes montrées, nous voyons Orm se faire attraper par une « pieuvre mécanique », Black Manta jurant de tuer Aquaman, une maison en feu qui est sans doute le foyer d'Arthur, ce dernier chevauchant un hippocampe géant, Atlanna s'agrippant à une structure, une vilaine créature des abysses, ou encore un face à face qui promet d'être musclé entre les deux têtes d'affiche.

Pour le moment, le scénario ne semble pas bien original puisque comme le dit l'expression « on prend les mêmes et on recommence », même si cette histoire de Trident Noir laisse penser qu'un plus grand ennemi viendra jouer les trouble-fête.

N'ayant pas réussi à vaincre Aquaman la première fois, Black Manta, toujours animé par le besoin de venger la mort de son père, ne reculera devant rien pour éliminer Aquaman une fois pour toutes. Cette fois, Black Manta est plus redoutable que jamais, maniant le pouvoir du mythique Trident Noir, qui libère une force ancienne et malveillante. Pour le vaincre, Aquaman se tournera vers son frère emprisonné Orm, l'ancien roi de l'Atlantide, pour forger une alliance improbable. Ensemble, ils doivent mettre de côté leurs différences afin de protéger leur royaume et de sauver la famille d’Aquaman et le monde d’une destruction irréversible. Revenant tous dans leurs rôles d'origine, Jason Momoa incarne Arthur Curry/Aquaman, qui doit désormais trouver un équilibre entre ses fonctions de roi de l'Atlantide et de père ; Patrick Wilson est Orm, le demi-frère d'Aquaman et son ennemi juré, devant assumer un nouveau rôle en tant qu'allié réticent de son frère ; Amber Heard est Mera, la reine de l'Atlantide et la mère de l'héritier du trône ; Yahya Abdul-Mateen II est Black Manta, déterminé plus que jamais à venger la mort de son père en détruisant Aquaman, sa famille et l'Atlantide ; et Nicole Kidman est Atlanna, une leader féroce et une mère au cœur de guerrière. Dolph Lundgren et Randall Park reprennent également leurs rôles du roi Nereus et du Dr Stephen Shin.

Bande-annonce en VF

Aquaman et le Royaume perdu sortira dans les salles françaises le 20 décembre 2023. Une bonne idée pour attirer les spectateurs durant les fêtes ou un sabordage en vue ? Le Blu-ray du premier Aquaman est vendu 7,50 € sur Amazon si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire d'ici là.