CINEMA : Aquaman et le Royaume perdu, un trailer sensationnel où Jason Momoa montre qui est le roi

En début de semaine, Warner Bros. Pictures diffusait un court teaser pour Aquaman et le Royaume perdu, son prochain long-métrage super-héroïque attendu en fin d'année et dont la communication était inexistante. Les premiers éléments montrés étaient prometteurs, malgré un scénario sur le papier assez classique, et nous avions donc rendez-vous jeudi pour découvrir une véritable première bande-annonce du projet. La voici et elle met déjà toutes les cartes de son côté pour séduire l'audience.

Bande-annonce VOSTFR

Déjà, si vous en aviez quelque chose à faire de l'affaire judiciaire entre Amber Heard et Johnny Depp, vous aurez remarqué que son personnage de Mera n'apparaît en gros plan qu'une seule fois, mais peut être aperçu sur quelques plans avec sa chevelure rousse. Une scène coup de poing déjà détournée en mème sur la Toile. Que son rôle dans le film ait réellement été réduit suite à ses déboires ou prévu tel quel de base, nous ne devrions pas la voir énormément à l'écran.

La vidéo met en avant les nouveaux statuts d'Arthur Curry (Jason Momoa) en faisant le point sur sa situation depuis le premier film. Il s'est donc marié avec Mera, a eu un enfant avec et a obtenu un petit job en tant que roi de l'Atlantide. Le fait de voir son costume d'Aquaman étendu avec le reste de son linge est pour le coup plutôt amusant. Et même s'il ne fait pas l'unanimité auprès de ses très nombreux sujets, il va donc devoir les protéger en faisant face à une menace revenue du passé : le Trident Noir et son nouveau porteur Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II). Ce dernier compte bien tuer notre héros et détruire tout ce à quoi il tient, dont son royaume, par pure vengeance...

La magie noire de son nouvel accessoire destructeur arbore une esthétique verte qui s'étend jusqu'à son armée de créatures que nous croirions sorties d'outre-tombe, ce qui n'est finalement pas sans rappeler Thor: Ragnarok avec Hela. En guise d'aide, Aquaman va donc faire sortir son demi-frère Orm (Patrick Wilson) de prison, qui reste bien en forme physiquement malgré son incarcération, et va devoir unir les Sept Royaumes sous sa bannière. Une intrigue convenue, qui devrait au moins nous en mettre plein la vue grâce à ses décors et ses scènes d'action.

Bande-annonce VF

Aquaman et le Royaume perdu sera diffusé en salles à compter du 20 décembre 2023 et vous pouvez d'ici là (re)découvrir le premier volet, vendu en Blu-ray 4K UHD sur Amazon au prix de 18,70 €.