CINEMA : Shazam! La Rage des Dieux et Aquaman 2 voient leurs dates de sortie en salles repoussées par Warner Bros.

Décidément, rien ne va plus du côté de Warner Bros. Discovery, qui enchaîne les décisions plus que discutables ces derniers temps. Si vous avez raté l'information, le groupe a en effet tout bonnement annulé le film Batgirl devant sortir sur HBO Max, alors qu'il était déjà tourné et en partie finalisé. Cette fois, rien d'aussi grave, mais les fans de DC qui pensaient avoir une double ration en fin d'année vont être déçus, car Shazam! La Rage des Dieux ne sortira finalement pas en 2022.

Alors que sa date de sortie en salles avait été avancée au cours du printemps en lieu et place du prochain Aquaman, et qu'il devait donc voir le jour le 15 décembre à travers le monde et le 21 décembre en Amérique du Nord, ce ne sera plus le cas. Comme le rapporte The Hollywood Reporter, il faudra patienter jusqu'au 17 mars 2023 pour voir la Shazam Family affronter les filles d'Atlas (sans doute dès le 15 en France).

Sauf que cette date était réservée jusqu'à présent à Aquaman and the Lost Kingdom. Et là, accrochez-vous, car vous ne reverrez pas Jason Momoa sous l'océan avant le 25 décembre 2023... À n'en pas douter, Warner Bros. Discovery souhaite mettre de la distance avec le procès d'Amber Heard pour qu'il sorte des mémoires. Fort heureusement, Black Adam va lui bien venir casser des bouches dès le 19 octobre.

D'autres changements de calendriers et dates de diffusion ont aussi été annoncés dans la foulée. Ainsi, le film Salem's Lot de Stephen King devant paraître le 21 avril 2023 n'a désormais plus de date. House Party sortira le 9 décembre 2022, Evil Dead Rise le 21 avril 2023 et The Nun 2 le 8 septembre 2023 au cinéma. Du côté de HBO Max, A Christmas Story Christmas est attendu le 17 novembre 2022, Holiday Holiday and A Christmas Mystery suivra le 24 novembre 2022 et A Hollywood Christmas le 1er décembre 2022.

