CINEMA : Shazam! La Rage des Dieux joue la carte de la famille dans une amusante et épique première bande-annonce

En 2019, nous pouvions découvrir en salles Shazam!. Depuis, Warner Bros. Pictures a sorti plusieurs autres projets de films au sein du DCEU et n'est pas prêt de s'arrêter, avec pour cette fin d'année deux longs-métrages dont les personnages principaux partagent justement avec ce mot magique. D'un côté, nous aurons droit à Black Adam avec Dwayne Johnson et de l'autre la suite des aventures de Billy Batson dans Shazam! La Rage des Dieux (ou Shazam! Fury of the Gods en anglais) réalisée par David F. Sandberg. Le panel dédié aux productions cinématographiques DC de la San Diego Comic-Con a évidemment permis d'enfin découvrir un aperçu de ce dernier au travers d'une longue première bande-annonce.

Bande-annonce VOSTFR

À défaut de verser dans le sérieux, le personnage campé par Zachary Levi lorsqu'il est en costume et par Asher Angel lorsqu'il redevient Billy Batson a au moins le mérite de faire référence aux autres super-héros de cet univers étendu à la cohérence hasardeuse.

Le trailer introduit la menace que vont devoir gérer Shazam et sa famille composée de Freddy Freeman (Jack Dylan Grazer / Adam Brody sous sa forme héroïque), Eugene Choi (Ian Chen / Ross Butler sous sa forme héroïque), Darla Dudley (Faithe Herman / Meagan Good sous sa forme héroïque), Pedro Peña (Jovan Armand / D.J. Cotrona sous sa forme héroïque) et Mary Bromfield (Grace Caroline Currey pour les deux formes), à savoir les filles d'Atlas Hespera et Kalypso jouées par Helen Mirren et Lucy Liu. Oui, c'est clairement un duel générationnel qui se profile ! Nous retrouverons aussi au casting Marta Milans et Cooper Andrews incarnant le couple Vasquez, Djimon Hounsou reprenant son rôle du Sorcier et Rachel Zegler qui sera une autre fille d'Atlas non nommée et bien plus jeune.

Et au-delà de l'humour qui colle bien à la situation, c'est donc sur fond de Business d'Eminem (merci Shazam !) que des scènes d'action épiques faisant même intervenir un dragon nous sont présentées.

Bande-annonce VF

Si jamais vous êtes intéressés par l'équipe technique du film, voici les détails qui ont été dévoilés :

Producteur : Peter Safran (Aquaman, The Suicide Squad) ;

Producteurs exécutifs : Walter Hamada, Adam Schlagman, Richard Brener, Dave Neustadter, Victoria Palmeri, Marcus Viscidi et Geoff Johns ;

Scénaristes : Henry Gayden (Shazam!, Killer Game) et Chris Morgan (Fast & Furious: Hobbs & Shaw, Fast & Furious 8) ;

Directeur de la photo : Gyula Pados (saga Jumanji) ;

Chef-décorateur Paul Kirby (The Old Guard, Jason Bourne) ;

Chef-monteur Michel Aller (Shazam!, La Nonne) ;

Supervision musicale : Season Kent (Krypto et les Super-Animaux, La Famille Addams 2 : Une virée d'enfer) ;

Bande-son : Christophe Beck (Free Guy, La Reine des neiges II) ;

Superviseurs effets visuels : Bruce Jones (Aquaman, Ça) et Raymond Chen (Alita: Battle Angel, En eaux troubles) ;

Cheffe-costumière : Louise Mingenbach (Jumanji: Next Level, Godzilla 2 : Roi des Monstres).

La date de sortie de Shazam! La Rage des Dieux est au 15 décembre à travers le monde et au 21 en Amérique du Nord. La vidéo se contentant d'un « prochainement », difficile de dire avec certitude quelle sera la date exacte en France, qui serait à priori la même qu'outre-Atlantique, les sorties se faisant un mercredi ici. Et, oui, c'est encore différent de la date indiquée en mars dernier...