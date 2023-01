CINEMA : Shazam! La Rage des Dieux donne tout dans son second trailer face aux filles d'Atlas

Vous le savez certainement désormais si vous vous intéressez à l'actualité du DCEU, James Gunn et Peter Safran ont pris les rênes de DC Studios, une entité qui va diriger cet univers cinématographique (mais pas que, les séries et jeux vidéo étant aussi concernés) ayant encore récemment accouché de Black Adam. Ils doivent présenter leur plan d'ici la fin du mois, qui devrait consister en un sacré reboot faisant en grande partie table rase du passé, avec par exemple un Henry Cavill ne reprenant finalement pas son rôle de Superman. Pour autant, la machinerie déjà mise en branle va continuer à fonctionner, puisque Warner Bros. Pictures va sortir en salles Shazam! La Rage des Dieux en ce début d'année. C'est justement ce long-métrage réalisé par David F. Sandberg qui refait parler de lui depuis ce jeudi avec un nouvel aperçu qui en montre énormément voire un peu trop.

Bande-annonce VOSTFR

Shazam! La Rage des Dieux opposera donc pour rappel la Shazam Family aux filles d'Atlas, Hespera (Helen Mirren) et Kalypso (Lucy Liu), qui sont bien décidées à récupérer les pouvoirs de la bande en plus de tout détruire à l'aide d'un arbre géant aux racines s'étendant en ville, ainsi qu'un dragon en CGI qui se montre sous tous les angles et donne lieu à une référence à Game of Thrones forcément clichée. L'allégeance d'Anthea, campée par Rachel Zegler, reste toujours assez floue, tantôt vue auprès de ses sœurs sans agir, puis aux côtés de Freddy. Les doutes de Billy quant à son rôle de super-héros sont également mis en avant, mais vite balayés en voyant sa détermination bâton magique en main pour confronter le dragon, avec un Zachary Levi sachant toujours aussi bien se montrer sérieux que drôle selon la situation. Au moins, cela promet d'être divertissant et plutôt épique.

Bande-annonce VF

Pour rappel, la date de sortie de Shazam! La Rage des Dieux avait été décalée de la fin d'année 2022 au 17 mars 2023 outre-Atlantique et il faudra patienter en France jusqu'au 29 mars pour le découvrir. Oui, près de deux semaines d'attente, les réseaux sociaux seront à éviter si vous comptez garder la moindre surprise...