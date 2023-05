CINEMA : The Flash, une ultime bande-annonce toujours aussi spectaculaire avant la sortie

D'ici quelques semaines, Warner Bros. Pictures va nous proposer The Flash en salles, un long-métrage d'Andy Muschietti longtemps attendu, aux inspirations de l'arc Flashpoint des comics, qui transformera à tout jamais l'univers cinématographique DC en servant de transition avant la mise en place du DCU de James Gunn. Jusqu'à présent, les divers retours des premières projections ayant eu lieu à travers le monde sont assez dithyrambiques à son sujet et il faut dire que hormis certains de ses effets spéciaux, ses précédentes bandes-annonces diffusées à l'occasion du Super Bowl et lors de la CinemaCon 2023 faisaient extrêmement plaisir à voir. Un ultime trailer a été mis en ligne cette nuit, qu'apporte-t-il de plus ?

Nous retrouvons évidemment des scènes déjà utilisées auparavant au cours de la promotion, plus ou moins allongées, dont la discussion entre Barry Allen (Ezra Miller) et Bruce Wayne (Ben Affleck) au sujet de la possibilité de voyager dans le temps, rajoutant à ce sujet l'argument de sauver les parents du justicier de Gotham et nous montrant rapidement Alfred (Jeremy Irons). Et malgré les mises en garde de ce Batman, Flash va donc jouer les apprentis sorciers en voyageant dans la Speed Force. Nous découvrons cette fois une scène auprès de ses parents qui va vite devenir bizarre pour notre héros lorsqu'ils vont lui parler d'école et qu'il va voir une version alternative de lui-même débarquer (il aurait dû y penser avant).

Du côté de l'action, le champ de bataille face au Général Zod (Michael Shannon) nous donne à voir un peu plus de sa confrontation face à Supergirl (Sasha Calle), tandis que le Batman de Michael Keaton assure toujours autant. Sinon, les touches d'humour propres au personnage de Flash ne manqueront pas ni le fan service, la fin de la vidéo nous montrant la Batmobile des films de Tim Burton.

La date de sortie de The Flash dans nos cinémas est fixée au 14 juin 2023 en France. Vous pouvez d'ici là revoir le film Man of Steel pour vous rafraichir la mémoire concernant Zod en l'achetant sur Amazon à partir de 7,22 €.