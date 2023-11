CINEMA : The Marvels, une ultime bande-annonce totalement épique avant la sortie

L'intérêt entourant le Marvel Cinematic Universe n'est clairement pas à son meilleur niveau auprès d'une large part du public et c'est dans ce climat plutôt froid que The Marvels va débarquer en salles cette semaine, dès ce mercredi en France et vendredi aux États-Unis. Une fois n'est pas coutume, une ultime bande-annonce a été diffusée cette nuit, qui en montre énormément par rapport à la dernière vidéo du genre datant de la San Diego Comic-Con 2023 en juillet et qui débute surtout par une vingtaine de secondes surfant sur la gloire passée du MCU. En effet, nous avons droit à des scènes de précédents projets mettant en avant Tony Stark (Robert Downey Jr.), Steve Rogers (Chris Evans), le voyage temporel d'Avengers: Endgame, Carol Danvers et Nick Fury dans le film Captain Marvel, ainsi que la fin de Thanos grâce au sacrifice d'Iron Man. Cette poignée de secondes en a fait réagir plus d'un sur les réseaux sociaux, accusant Marvel Studios d'être désespéré au point de jouer à fond sur la nostalgie. C'est sans doute en partie vrai, mais cela a au moins le mérite de faire office de rappel des évènements menant à la situation du long-métrage.

Cette fois, la chanson Intergalactic des Beastie Boys et le ton qui allait avec ne sont pas de la partie, car cette bande-annonce mise tout sur le côté dramatique et épique, mettant en scène la menace que va poser Dar-Benn (Zawe Ashton), qui compte bien perpétuer l'œuvre de Thanos. Nous la retrouvons ainsi Arme Universelle en mains, puisqu'elle fait partie des Accusateurs Kree, et s'équipant d'un bracelet semblable à celui porté par Kamala Khan (Iman Vellani), qui avait réveillé en elle ses pouvoirs la connectant à la dimension Noor.

En plus de voir débarquer une armada de vaisseaux sous les ordres de Dar-Benn via des points de saut, le réseau de trous de ver déjà vu dans les divers projets faisant intervenir des voyages intergalactiques, cette dernière va littéralement créer une brèche dans la fabrique même de l'espace-temps, qui selon Monica Rambeau (Teyonah Parris) donne directement accès à une autre réalité. Avons-nous là une Incursion en bonne et due forme en guise de menace à éviter ? Cela aurait le mérite de rattacher l'intrigue à l'un des éléments qui devrait conduire à Avengers: Secret Wars et qui a déjà été abordé dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Monica va d'ailleurs tenter de reformer ce trou béant à l'aide de ses capacités. Autre détail intéressant, Dar-Benn dit à Captain Marvel (Brie Larson) que les pouvoirs de nos héroïnes ne font que la rendre plus puissante. Pour le coup, cela tend à rendre sa menace encore plus crédible.

En revanche, là où cela en montre trop, c'est qu'un plan met clairement en avant le corps de cette antagoniste en train de partir en morceau, alors qu'elle a enfilé un deuxième bracelet, sans doute pris à Miss Marvel... Espérons que cela présage simplement d'une transformation ou autre menace du dernier acte du film, car ce serait sinon fort décevant. Les fans de Valkyrie (Tessa Thompson) auront également droit à un caméo. Quant à la fin de la vidéo (avant la scène humoristique), elle fait office de gros teaser, si le reste ne suffisait pas déjà à faire venir les fans en salles.

Si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire ou n'avez pas vu les séries WandaVision et Miss Marvel, un récapitulatif centré sur les trois héroïnes et leurs aventures passées a été mis en ligne. Le film Captain Marvel reste tout de même la base à avoir vu pour profiter de cette suite. Une autre vidéo nous montre quant à elle l'envers du décor, avec Brie Larson évoquant l'intrigue générale du projet et de brèves paroles des autres actrices principales.

Les précédents projets du MCU faisant apparaître Captain Marvel, Miss Marvel et Monica Rambeau sont disponibles sur Disney+. Vous pourrez vous y abonner au mois avec la formule Standard avec publicité pour 5,99 €, à la Standard pour 8,99 € par mois ou 89,90 € par an ou à la Premium pour 11,99 € par mois ou 119,90 € par an. Des affiches sont à retrouver en page suivante, dont une partie met en scène le casting principal avec le prince Yan d'Aladna (Park Seo-joon) et Goose, mais pas Dar-Benn...

Lire aussi : DISNEY+ : Echo, une nouvelle date de sortie dans un sombre et violent trailer avec le Caïd pour la première série Marvel Spotlight