CINEMA : The Marvels, Carol Danvers, Kamala Khan et Monica Rambeau font des merveilles dans un nouveau trailer cosmique

Alors que la série Disney+ Secret Invasion avec Nick Fury touchera à sa fin la semaine prochaine, c'est le prochain long-métrage du MCU qui vient d'avoir droit à une nouvelle bande-annonce dans le cadre de la San Diego Comic-Con 2023, The Marvels. Ce team-up galactique réunissant à l'écran Carol Danvers aka Captain Marvel (Brie Larson), Monica Rambeau (Teyonah Parris) et Kamala Khan aka Miss Marvel (Iman Vellani) s'était pour la première fois montré en avril avec un premier trailer qui donnait le ton, c'est donc sans surprise que ce nouvel aperçu vient apporter plus de détails au sujet du scénario et notamment son antagoniste féminine qui va mener la vie dure à nos héroïnes.

Bande-annonce VOSTFR

Comme pour la précédente bande-annonce, la chanson Intergalactic des Beastie Boys a été réutilisée, à croire qu'elle figurera dans la bande-son du projet à ce rythme. L'antagoniste campée par Zawe Ashton se nomme donc Dar-Benn, a une dent contre Captain Marvel et va s'attaquer à toutes les planètes lui servant de foyer, dont la Terre, bien aidée par des Accusateurs Kree. Nous la voyons s'équiper d'un bracelet identique à celui porté par Miss Marvel, qu'elle va faire entrer en résonnance avec son Arme Universelle. Il s'agira à priori du ressort scénaristique expliquant l'enchevêtrement des pouvoirs des trois protagonistes. Au passage, nous avons désormais la confirmation que Carole peut absorber la lumière, tandis que Monica la voit (c'est sans doute bien plus complexe que ça) et Kamala est capable de lui donner une forme physique.

Carol Danvers, alias Captain Marvel, s'est réapproprié son identité auprès des tyranniques Kree et s'est vengé de l'Intelligence Suprême. Mais des conséquences imprévues voient Carol porter le fardeau d'un univers déstabilisé. Lorsque ses fonctions l'envoient dans un trou de ver anormal lié à une révolutionnaire Kree, ses pouvoirs s'entremêlent avec ceux de la super-fan de Jersey City, Kamala Khan alias Ms. Marvel, et la nièce de Carol, maintenant astronaute pour le S.A.B.E.R., la Capitaine Monica Rambeau. Ensemble, ce trio improbable doit faire équipe et apprendre à travailler de concert pour sauver l'univers en tant que « The Marvels ».

Bande-annonce VF

Pour terminer, un poster promotionnel a également été partagé, mettant bien en avant le trio donnant son nom au film, mais également le personnage de Samuel L. Jackson et toute une bande de « chats » dont Goose le Flerken. The Marvels est attendu en salles le 10 novembre 2023 outre-Atlantique. Vous pouvez retrouver les précédentes aventures de ses personnages sur Disney+, dont l'abonnement coûte 8,99 € par mois ou 89,90 € à l'année.