CINEMA : The Marvels se trouve une nouvelle date de sortie lointaine, une première affiche promotionnelle épurée pour patienter

La Phase 5 du MCU vient tout juste de débuter avec Ant-Man et La Guêpe : Quantumania, qui a déjà fait couler beaucoup d'encre et dont vous pouvez retrouver notre critique garantie sans spoilers sur le site. Le prochain long-métrage prévu en salles, ce sera Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, dont déjà deux bandes-annonces ont permis de se faire une idée de ce qui nous attend dès le 3 mai prochain. Sauf que Disney a décidé de réduire la cadence (en plus de ses effectifs...) et cela devrait se ressentir du côté des séries Disney+ de Marvel Studios à en croire de récentes déclarations de Kevin Feige, mais aussi sur les prochains films déjà annoncés, à commencer par The Marvels.

Un temps prévu pour ce début d'année, ce long-métrage de Nia DaCosta avait échangé sa place avec le troisième Ant-Man et devait paraître le 28 juillet en salles. Eh bien, il va falloir se montrer patient, car il est désormais attendu le 10 novembre 2023. Notre dose de MCU estivale devrait donc uniquement être constituée de la saison 2 de Loki, avec Secret Invasion avant ça au printemps. La nouvelle a été donnée au détour d'une première affiche promotionnelle qui est d'une grande simplicité et joue surtout sur l'aspect symbolique, se contentant de montrer le trio d'héroïne que nous retrouverons à l'écran et leurs « logos ». Pour savoir exactement ce qui attend Carol Danvers aka Captain Marvel (Brie Larson), Monica Rambeau (Teyonah Parris) et la jeune Ms. Marvel (Iman Vellani), il faudra repasser.

D'ici là, cela vous laisse le temps de regarder WandaVision et la série Miss Marvel sur Disney+ pour être à jour. Il ne serait désormais plus étonnant que tout le calendrier du MCU soit impacté.