CINEMA : The Marvels, Nick Fury et un team-up galactique au destin entremêlé dans une première bande-annonce teaser

Alors que nous attendons désormais Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, qui sortira en salles début mai, et la série Secret Invasion sur Disney+, c'est un projet bien plus lointain de la Phase 5 du Marvel Cinematic Universe qui refait parler de lui ce mardi. Même si sa date de sortie a été reportée à la fin d'année, The Marvels vient donc d'avoir droit à sa toute première bande-annonce diffusée dans Good Morning America, qui avait été précédée par un teaser audio hier soir. La voix masculine familière que nous pouvions y entendre est désormais clairement identifiable, car oui, il s'agit bien de celle de Samuel L. Jackson, dont le personnage de Nick Fury sera pleinement intégré à l'intrigue. Évidemment, cela pose des questions quant à la temporalité du projet.

Bande-annonce VOSTFR

Avant toute chose, ce film The Marvels mettra pour rappel en scène trois héroïnes, à commencer par Carol Danvers (Brie Larson), bien occupée à aider les peuples à travers l'espace. Concernant Monica Rambeau (Teyonah Parris), nous l'avions quittée à la fin de WandaVision alors qu'elle était contactée par une Skrull au service d'un vieil ami à sa mère (Nick Fury, évidemment) souhaitant qu'elle aille le voir dans l'espace. Quant à Kamala Khan (Iman Vellani), nous l'avions carrément vue disparaître dans sa chambre alors que son bracelet se comportait bizarrement, faisant apparaître à sa place Captain Marvel. C'est donc la suite de ces intrigues qui va nous être proposée.

Nous retrouverons donc Nick Fury et Monica, opérant depuis la station S.A.B.E.R. en orbite terrestre, sauf que le contact entre cette dernière et une technologie extraterrestre sans doute liée au voyage spatial (elle parle de point de saut) va lui faire changer de place avec Ms. Marvel, qui est bien la seule personne du MCU à encore être excitée par une rencontre avec l'ex-directeur du SHIELD. Ces changements de place involontaires seront sans doute temporaires puisque Nick et Monica vont se rendre chez la jeune fille pour la voir et expliquer à elle et sa famille que leurs pouvoirs sont intriqués. Ce levier scénaristique va être utilisé pour nous montrer Kamala face au danger dans l'espace, mais heureusement bien accompagnée par Goose, le Flerken à l'apparence de chat déjà présent dans le film Captain Marvel.

The Marvels proposera donc un team-up entre les trois femmes, qui nous fera explorer de nouvelles destinations galactiques colorées et confrontera cette équipe improvisée à une ennemie campée par Zawe Ashton, qui semble posséder le même type de bracelet que Kamala et faire partie de l'Empire Kree, puisqu'elle est accompagnée d'un Accusateur et manie un de leur marteau de guerre / Arme Universelle. Bien des questions restent encore en suspens, dont le nom d'héroïne qu'arborera Monica (entre Photon et Spectrum, le premier semble plus en lien direct avec sa capacité à manier la lumière).

Bande-annonce VF

Nous avons le temps de voir venir, puisque le long-métrage est attendu le 10 novembre 2023 en Amérique du Nord. D'ici là, vous pouvez donc (re)voir les séries et films où apparaissent ces personnages sur Disney+, dont l'abonnement coûte 8,99 € par mois ou 89,90 € à l'année.