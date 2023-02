CINEMA : Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, un nouveau trailer qui sonne le glas de l'équipe

Deux salles, deux ambiances, c'est clairement ce a quoi ont droit cette nuit les amateurs de super-héros sur grand écran. Car après la bande-annonce assez sombre de The Flash, place à celle de Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, qui signera la fin des aventures de l'équipe telle que nous la connaissons, ainsi que celle de James Gunn chez Marvel Studios puisqu'il est justement passé à la tête de DC Studios.

C'est au fil des paroles de Since You've Been Gone du groupe Rainbow que ce dernier tour de piste se dévoile davantage, et autant dire qu'il sera mouvementé. Déjà, la relation entre Star-Lord (Chris Pratt) et cette Gamora alternative (Zoe Saldaña) promet d'être musclée, avec en prime un potentiel début de romance entre Nébula (Karen Gillan) et lui sur fond d'humour. À côté de ça, la menace représentée par le Maître de l'évolution (Chukwudi Iwuji) se précise un peu plus, tandis qu'Adam Warlock (Will Poulter) sera au moins un temps l'ennemi du groupe. Les red flags sont eux multiples, reste à savoir si un ou plusieurs personnages trépassera au cours de ce périple.

Dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 notre groupe bien-aimé de marginaux s'installe sur Knowhere. Mais leur vie ne tarde pas à être bouleversée par les échos du passé tumultueux de Rocket. Peter Quill, encore sous le choc de la perte de Gamora, doit rallier son équipe autour de lui dans une mission dangereuse pour sauver la vie de Rocket - une mission qui, si elle n'est pas menée à bien, pourrait très probablement conduire à la fin des Gardiens tels que nous les connaissons.

Une nouvelle affiche a aussi été dévoilée, avec toute cette bande de joyeux drilles posant à la cool à la manière d'une photo de classe.

Mais avant de découvrir ce Guardians of the Galaxy Volume 3, qui paraîtra le 5 mai 2023 en Amérique du Nord, c'est Ant-Man et La Guêpe : Quantumania qui va débarquer en salles cette semaine.