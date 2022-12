CINEMA : Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, un premier trailer aux accents tragicomiques pour la fin de la trilogie

L'année prochaine, le MCU va entrer dans sa Phase 5 avec pour commencer le film Ant-Man et La Guêpe : Quantumania dès février. Il sera ensuite suivi au cinéma par Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, un titre légèrement modifié qui est désormais précédé de la mention « A James Gunn Film », peut-être ajoutée en raison du nouveau poste du réalisateur à la tête de DC Studios pour la concurrence. Quoi qu'il en soit, c'est donc ce jeudi durant le panel de Marvel Studios à la CCXP 2022 qu'a été diffusée à la foule sur place et sur la Toile la première bande-annonce de ce projet, qui nous transporte à nouveau dans l'univers décalé de la petite bande après Je s'appelle Groot et Les Gardiens de la Galaxie Holiday Special parus cette année.

Comme précédemment mentionné, ce troisième volet marquera la fin des aventures des Gardiens et le ton sera un peu moins à la rigolade avec l'exploration des origines de Rocket (Bradley Cooper pour la voix), puisque nos héros vont être confrontés au Maître de l'évolution (Chukwudi Iwuji), que nous apercevons sur quelques plans et dont la base est assez glauque esthétiquement parlant. Plusieurs plans et dialogues suggèrent d'ailleurs un triste sort pour Rocket, espérons qu'il s'agisse de fausses pistes...

Bon, le film ne manquera pas d'humour pour autant, en témoigne le côté faussement classe de l'arrivée du groupe sur une planète semblable à la Terre, à l'exception près que ses habitants sont des animaux anthropomorphes, où se déroule une scène déjà détournée en meme. Oui, Drax (David Bautista) n'est pas le plus futé du groupe et n'hésite pas à balancer une balle en pleine tête d'une gamine, fou rire garanti ! Vous noterez au passage leur vaisseau flambant neuf et leur uniforme rappelant celui du Nova Corps. Et en parlant de costumes, les combinaisons multicolores pour sortir dans l'espace nous font directement penser à Among Us.

Star-Lord (Chris Pratt), Drax, Nébula (Karen Gillan), Groot plus bodybuildé que jamais (Vin Diesel pour la voix), Rocket, Mantis (Pom Klementieff) et Kraglin (Sean Gunn) vont être cette fois rejoints par Cosmo (Maria Bakalova pour la voix), retrouveront la Gamora du passé (Zoe Saldaña) et croiseront la route d'Adam Warlock (Will Poulter). Il y aura donc du beau monde à l'écran.

Zoe Saldaña dances her way on stage to introduce Brazil Comic Con to the brand new trailer for Guardians of the Galaxy Volume 3! #GotGV3 #CCXP2022 pic.twitter.com/t9nq7E95Vc — Marvel Studios (@MarvelStudios) December 1, 2022

Guardians of the Galaxy Volume 3 est attendu outre-Atlantique le 5 mai 2023 et sans doute dès le 3 en France. Vous pouvez retrouver les précédents projets mettant en scène la bande sur Disney+.

