CINEMA : Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, un acteur du Labyrinthe et du Monde de Narnia choisi pour incarner Adam Warlock

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 revient de loin, son réalisateur James Gunn a pendant un temps été viré de chez Disney avant de rejoindre Warner Bros. pour accoucher du sympathique The Suicide Squad. Mais finalement, James Gunn sera de retour derrière la caméra pour les prochaines aventures de Star-Lord, qui introduira un nouveau personnage majeur.

Lors d'une scène post-générique des Gardiens de la Galaxie Vol. 2, nous apprenions la naissance d'Adam Warlock, un personnage surpuissant dans les comics Marvel et ici créé par la Prêtresse. Adam Warlock sera donc un protagoniste majeur des Gardiens de la Galaxie Vol. 3 et c'est Will Poulter qui l'incarnera dans le film, comme le rapporte Deadline. L'acteur anglais de 28 ans est connu pour ses rôles dans la saga Le Labyrinthe, The Revenant et Le Monde de Narnia : L'Odyssée du Passeur d'Aurore. Plus récemment, il était à l'affiche de Midsommar et même au casting du jeu vidéo The Dark Pictures: Little Hope. Et il sera également présent dans la série Le Seigneur des Anneaux d'Amazon Prime Video.

Pour le moment, le tournage des Gardiens de la Galaxie Vol. 3 n'a pas encore débuté, ce devrait être le cas en novembre prochain, pour une sortie à une date encore inconnue. Vous pouvez retrouver le premier film de la franchise en Blu-ray à 13,50 € sur Amazon.