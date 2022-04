CINEMA : It Takes Two, l'adaptation en film se précise avec la participation de Dwayne Johnson et Amazon Studios

It Takes Two a déjà marqué les joueurs, remportant de nombreux prix dans plusieurs cérémonies après sa sortie en 2021. Et en début d'année, Hazelight Studios annonçait la signature d'un partenariat avec d2j Entertainment pour adapter son jeu au cinq millions d'exemplaires vendus en film ou série.

Cette semaine, le projet se précise un peu plus. Comme le rapporte Variety, Amazon Studios est désormais au développement de l'adaptation en film d'It Takes Two. dj2 Entertainment reste évidemment à la production, il est rejoint par Seven Bucks Productions, mais également... Dwayne Johnson ! L'ancien catcheur reconverti en acteur et aussi connu sous le pseudonyme de The Rock va en effet participer à la production, et il pourrait même incarner un personnage du film, mais rien n'est officiel sur ce point à l'heure actuelle.

Tout comme le jeu, le film suivra l'histoire de May et Cody, un couple en plein divorce, qui voient leurs esprits transférés dans les poupées de leur fille Rose. Ils vivront une aventure folle pour tenter de retourner dans leurs corps, et pourquoi pas réparer leur mariage au passage. À l'écriture du scénario, nous retrouvons Pat Casey et Josh Miller (Sonic, le film et sa suite), tout cela a de quoi rassurer les fans.

Le projet d'adaptation d'It Takes Two en film est donc encore en phase de pré-production, il faudra encore attendre de longs mois avant de découvrir une date de sortie en salles et une première bande-annonce. Vous pouvez retrouver le jeu à 19,99 € sur Amazon.