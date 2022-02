It Takes Two va être adapté en film ou en série

Belle surprise de l'année 2021, It Takes Two est pour rappel un jeu d'aventure coopératif qui transforme un couple en poupées pour vivre des aventures folles dans leur maison et leur jardin. Le titre a remporté le prix du Jeu de l'Année aux Game Awards 2021, et la franchise va s'étendre ailleurs que sur ordinateurs et consoles.

Variety annonce en effet que Hazelight Studios a signé un partenariat avec d2j Entertainment afin d'adapter It Takes Two pour le cinéma et la télévision, sans donner de format précis. Le studio a déjà travaillé sur les films en live-action Sonic, les scénaristes Pat Casey et Josh Miller vont d'ailleurs plancher sur cette adaptation d'It Takes Two. d2j a d'autres projets dans les cartons, comme les séries Life is Strange, Tomb Raider, My Friend Pedro, Little Nightmares, Sable, Night Call et Mosaic ou encore le film Sleeping Dogs. Josef Fares, fondateur de Hazelight Studios et directeur créatif du jeu, commente :

Créer le monde et l'histoire d'It Takes Two était tellement amusant pour moi et l'équipe. Comme il y a un récit fort avec de nombreux personnages fous et des moments d'action coopératifs tout aussi fous, le potentiel est énorme pour une grande adaptation au cinéma ou à la télévision.

Comme toujours, il faudra patienter avant que le projet d'adaptation se précise. Pour rappel, It Takes Two s'est écoulé à plus de trois millions d'exemplaires, vous pouvez acheter le jeu à 19,99 € chez Gamesplanet.

