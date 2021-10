It Takes Two : 3 millions de copies vendues pour le jeu coopératif

Josef Fares a débuté dans le jeu vidéo chez Starbreeze Studios avec Brothers: A Tale of Two Sons, il a depuis fondé Hazelight Studios, qui n'a que deux jeux à son actif. Mais quels jeux, A Way Out et It Takes Two sont très appréciés des amateurs de titres coopératifs, et ce dernier se vend très bien.

Un mois après son lancement, It Takes Two comptait déjà un million d'exemplaires vendus. En juin, ce chiffre a grimpé jusqu'à deux millions, et aujourd'hui, Hazelight Studios annonce qu'It Takes Two s'est écoulé à plus de trois millions d'exemplaires. Grâce au Pass Ami, permettant d'y jouer à deux avec un seul jeu, cela signifi que donc que plus de six millions de joueurs ont profité de cette aventure coopérative rafraîchissante. Les développeurs déclarent :

La pensée que tant de personnes apprécient notre jeu nous rend humbles et nous réconforte. Vous avez tous contribué à envoyer un message clair : les aventures en coopération sont là pour rester !

Le genre séduit les joueurs et il semble désormais évident que Hazelight Studios va continuer sur cette lancée. Vous pouvez retrouver It Takes Two à 29,99 € sur Amazon.

