It Takes Two : et de 2 millions de copies vendues

Hazelight Studios et Josef Fares ont sorti en mars dernier It Takes Two, un jeu d'aventure coopéératif permettant à deux joueurs de se plonger dans la peau d'un couple transformé en poupées et qui vont devoir affronter les dangers de leur maison en résolvant leurs problèmes relationnels.

Le titre avait atteint le million d'exemplaires vendus un mois plus tard, et aujourd'hui, Hazelight Studios et Electronic Arts, qui édite le titre dans sa gamme EA Originals, annoncent que It Takes Two vient de dépasser les deux millions de copies vendues sur ordinateurs et consoles de salon. Les développeurs remercient tous les joueurs et se disent « heureux de voir autant de fans de coopération ».

Pour rappel, It Takes Two est disponible sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, vous n'avez besoin que d'une copie pour joueur à deux grâce à un Pass Ami. Le jeu est vendu 29,99 € sur Amazon.

