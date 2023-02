It Takes Two : 10 millions de ventes pour le jeu coopératif

Jeu de l'année 2021 aux Game Awards, It Take Two aura marqué de très nombreux joueurs, et il continue de bien se vendre. Le jeu coopératif de Hazelight Studios comptait en effet 7 millions d'exemplaires vendus en novembre dernier, avant son lancement sur Nintendo Switch.

Quatre mois plus tard, ce chiffre a bien évolué, car Hazelight Studios annonce aujourd'hui qu'It Takes Two compte désormais 10 millions de copies vendues, sur PC, PS4, Xbox One et Switch donc. Le portage sur la console de Nintendo a sans doute bien aidé à faire grimper les ventes, et les développeurs rappellent que ce sont potentiellement 20 millions de joueurs qui se sont amusés sur It Takes Two, le titre permet en effet de jouer à deux avec un seul exemplaire du jeu grâce au Pass Ami.

Si vous n'avez pas encore craqué, It Takes Two est disponible contre 29,99 € sur Amazon.

Lire aussi : TEST de It Takes Two : double dose de bonheur