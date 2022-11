It Takes Two : la version Switch du jeu coopératif lancée en vidéo

It Takes Two aura marqué tous les joueurs en 2021, le dernier jeu en date de Hazelight Studios (A Way Out) a raflé un paquet de récompenses depuis sa sortie sur ordinateurs et consoles de salon. Mais jusqu'ici, seuls les joueurs sur PC, PS5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 et Xbox One pouvaient profiter de cette expérience coopérative rafraîchissante.

EA Games avait tout de même annoncé une version Switch en septembre dernier et elle est déjà disponible. Les possesseurs de la console de salon portable de Nintendo peuvent dès à présent découvrir It Takes Two grâce à un portage assuré par Turn Me Up Games, spécialiste du genre. Le titre bénéficie de nouveaux doublages dans plusieurs langues, dont en français, et peut être joué à deux avec une seconde paire de Joy-Con (ou une seconde manette), en liant deux Switch en local et même en ligne. Et même pas besoin d'acheter plusieurs copies du jeu grâce au Pass ami, comme détaillé plus bas en images. Josef Fares, fondateur et réalisateur chez Hazelight Studios, commente :

It Takes Two est né d’un projet personnel que Hazelight a passé des années à peaufiner, et notre équipe a été impressionnée par l’engouement autour du titre au cours de l'année écoulée. Avec la version Nintendo Switch, de nouveaux joueurs vont pouvoir entrer dans l’univers magique du jeu. Turn Me Up Games s’est surpassé en transposant l’univers immersif d’It Takes Two sur Nintendo Switch.

Scott Cromie, producteur exécutif chez Turn Me Up Games, rajoute :

Comme nous aimons It Takes Two et Hazelight, nous avons pris le plus grand soin à faire découvrir ce titre primé, adorable et plein d’esprit, à de nouveaux joueurs sur Nintendo Switch. Notre collaboration avec Hazelight a été formidable, et nous avons hâte que chacun s’amuse avec le mode coopératif de It Takes Two, même en déplacement.

It Takes Two compte déjà plus de sept millions d'exemplaires vendus, ce chiffre devrait grimper suite au lancement de cette version Switch. Vous pouvez retrouver le jeu à 36,11 € sur Amazon.

