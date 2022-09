It Takes Two : le jeu coopératif multi-récompensé en 2021 annoncé et daté sur Switch

Gros succès de l'année 2021, It Takes Two avait même raflé quelques prix lors des cérémonies récompensant les jeux de l'année. L'aventure de Hazelight Studios exclusivement jouable à 2 n'était disponible que sur PC, PlayStation et Xbox, mais bonne nouvelle, Electronic Arts a prévu un portage Switch pour bientôt.



Nous avons en appris que l'expérience coopérative sortirait en effet le 4 novembre 2022 sur Nintendo Switch, avec la possibilité de jouer en local sur un même écran ou 2 consoles, mais aussi en ligne sans besoin d'avoir à acheter une deuxième version grâce au Pass Ami.

Partez pour le périple le plus déjanté de votre vie avec It Takes Two, un jeu de plateformes et d’aventure transcendant les genres créé exclusivement pour la coopération. Incarnez Cody et May, un couple en pleine rupture transformé en poupées par un sortilège. Pris au piège dans un univers fantastique, ils n’ont d’autre choix que de relever les défis du Dr Hakim, un coach en amour mielleux, afin de sauver leur relation abîmée. De nombreuses épreuves drôles et insolites viendront s’interposer entre eux et leur retour dans le monde réel.