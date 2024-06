A Way Out : moins populaire qu'It Takes Two, le jeu coopératif cartonne quand même encore

Avant de mettre tout le monde d'accord et même remporter le prix du Jeu de l'Année aux Game Awards 2021 avec It Takes Two, Hazelight Studios a sorti en 2018 A Way Out, qui était déjà un jeu uniquement coopératif, mais dans une ambiance bien différente. Le titre suit deux détenus, Vincent et Leo, qui tentent de s'évader d'une prison dans les années 70.

En un mois, le jeu s'était déjà écoulé à plus d'un million d'exemplaires, mais le titre continue de séduire les joueurs et Hazelight Studios annonce cette semaine qu'A Way Out s'est vendu à 9 millions de copies. Grâce au Pass Ami ou au Remote Play Together, ce sont donc 18 millions de joueurs qui se sont amusés sur le titre coopératif. Un vrai succès, mais bien loin de celui d'It Takes Two et ses 16 millions d'exemplaires écoulés. L'annonce a été faite dans le cadre de la célébration des 10 ans de Hazelight Studios, l'équipe de Josef Fares déclare :

Le développement a été une aventure folle et le jeu était déjà un succès lors de sa sortie. Mais même alors, nous n’aurions jamais osé rêver qu’AUTANT de personnes jouent à notre jeu ! Cela dit, nous continuerons à revenir sur les 10 premières années de Hazelights tout en montrant des choses... inattendues des coulisses d'It Takes Two. Faites-nous confiance, vous ne voulez PAS manquer ça !

Pour rappel, Hazelight Studios devrait dévoiler son prochain jeu dans le courant de l'année, mais le mystère reste entier. Si vous étiez passé à côté d'A Way Out, vous pouvez l'acheter contre 29,99 € sur Amazon.