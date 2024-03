It Takes Two : un nouveau chiffre de ventes hallucinant pour le GOTY 2021

Josef Fares s'est fait un nom grâce à des jeux comme Brothers: A Tale of Two Sons et A Way Out, mais c'est surtout avec It Takes Two qu'il a eu la reconnaissance des joueurs et des critiques. Le jeu coopératif a obtenu le prix du Game of the Year en 2021 aux Game Awards et les ventes sont très bonnes.

L'année dernière, le titre comptait 10 millions de ventes, Hazelight Studios est de retour un an après pour annoncer que It Takes Two cumule désormais 16 millions d'exemplaires écoulés, soit six millions de plus par rapport au début d'année dernière. Pour rappel, le titre permet de jouer à deux avec un seul exemplaire grâce au Pass Ami, ce sont 32 millions de joueurs qui se sont amusés sur It Takes Two depuis son lancement.

Hazelight Studios partage un joli dessin pour marquer le coup, rajoutant : « Quelle façon de commencer une année très excitante… ». Faut-il croire le studio dévoilera enfin son prochain jeu dans les prochains mois ? En attendant d'en savoir davantage, vous pouvez retrouver It Takes Two à partir de 29,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.

