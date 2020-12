It Takes Two : un couple changé en poupées dans la bande-annonce délirante du nouveau jeu coopératif d'EA et Hazelight

Le fantasque Josef Fares nous a déjà pondu A Way Out et Brothers: A Tale of Two Sons, deux expériences pensées pour la coopération. Il continue sur sa lancée avec It Takes Two, un jeu de plateformes sommairement présenté à l'EA PLAY de juin dernier, et qui a refait surface aux Game Awards 2020.

L'univers complètement fou de ce jeu jouable à deux a été introduit par une bande-annonce, juste le temps pour nous de découvrir un duo de héros changé en poupées et chargé de surmonter des épreuves loufoques pour retourner dans le vrai monde.

Partez pour le périple le plus déjanté de votre vie avec It Takes Two, un jeu de plateformes et d’aventure transcendant les genres créé exclusivement pour la coopération. Incarnez Cody et May, un couple en pleine rupture transformé en poupées par un sortilège. Pris au piège dans un univers fantastique, ils n’ont d’autre choix que de relever les défis du Dr Hakim, un coach en amour mielleux, afin de sauver leur relation abîmée. De nombreuses épreuves drôles et insolites viendront s’interposer entre eux et leur retour dans le monde réel.

Le co-op dans toute sa perfection

Grâce au Pass ami, invitez une autre personne à jouer gratuitement en co-op en ligne, et vivez une aventure captivante conçue pour être jouée à deux. Optez pour la coopération locale ou en ligne sur écran partagé et relevez des défis variés pour lesquels la seule issue est de travailler ensemble.

Un gameplay amusant et inclassable

Dans It Takes Two, vous ne savez jamais ce qui vous attend. Relevez des défis qui mêlent les genres, apprenez à maîtriser de nouvelles aptitudes à chaque niveau et vivez une fusion métaphorique entre gameplay et histoire, qui repousse les limites de la narration interactive.

Une aventure centrée sur les relations humaines

Découvrez une histoire joyeuse et émouvante sur les difficultés de la vie de couple. Apprenez à Cody et May à surmonter leurs différences. Rencontrez une multitude de personnages aussi étranges qu’attachants. Unissez vos forces et partez pour une aventure que vous n’oublierez jamais... en duo !