It Takes Two : voici le nouveau jeu de Hazelight Studios, la coopération toujours à l'honneur

Sans surprise, le nouveau petit de Hazelight Studios a été dévoilé brièvement durant l'EA Play. Son nom ? It Takes Two. Késako concrètement ? Eh bien nous ne savons pas grand chose de cette nouvelle expérience, mis à part qu'il s'agira d'un jeu en coopération. Une vidéo de présentation a été partagée, ainsi que quelques images.

Mais pour mieux vous situer :

Hazelight vous présente It Takes Two, une aventure en coopération innovante dans laquelle un système de jeu varié et une histoire émouvante sont unis pour créer un périple fantastique. Fondé dans le but de repousser les frontières créatives des jeux vidéo, Hazelight est le studio primé à qui l’on doit A Way Out et Brothers: A Tale of Two Sons, tous deux encensés par les critiques.