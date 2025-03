Split Fiction : un premier gros chiffre de ventes et un point sur ceux d'It Takes Two et A Way Out

La semaine dernière sortait Split Fiction, le nouveau jeu coopératif de Josef Fares, Hazelight Studios et EA Originals. Un titre très attendu par les amateurs d'aventure en multijoueur, le succès a été immédiat sur PC. Comme le rapporte SteamDB, Split Fiction a atteint les 259 003 joueurs connectés en même temps.

C'est le deuxième jeu d'Electronic Arts le plus populaire sur Steam, devant Battlefied V et EA SPORTS FC 25, mais derrière le free-to-play Apex Legends. Cependant, difficile de savoir si ce gros chiffre prend en compte les joueurs qui profitent de l'aventure via le Pass ami, il faudra attendre que Hazelight Studios dévoile un premier chiffre de ventes pour connaître l'ampleur du succès.

De son côté, Josef Fares s'est entretenu avec le Washington Post et dévoile qu'It Takes Two compte plus de 23 millions d'exemplaires vendus, tandis qu'A Way Out en cumule 11 millions. Les deux précédentes productions du studio suédois continuent d'attirer des joueurs, It Takes Two comptait 20 millions de copies vendues en octobre 2024, tandis qu'A Way Out dépassait les 9 millions d'exemplaires écoulés en juin dernier.

Split Fiction est disponible à partir de 42,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

Mise à jour : Hazelight Studios n'a pas traîné et annonce que Split Fiction s'est déjà vendu à plus d'un million d'exemplaires en 48 heures. Grâce au Pass ami, ce sont donc deux millions de personnes qui ont déjà découvert les aventures de Mio et Zoé.

Lire aussi : Split Fiction : les fans d'EA Games en colère après cette annonce