BON PLAN Split Fiction : le successeur d'It Takes Two disponible en précommande à petit prix

Lors de la cérémonie des Game Awards 2024, Hazelight Studios et Josef Fares ont dévoilé leur prochain jeu, Split Fiction. Un titre évidemment très attendu, le développeur a déjà sorti It Takes Two, un excellent jeu coopératif récompensé par le prix du Jeu de l'Année 2021 aux Game Awards. Si Split Fiction vous intéresse, il est disponible en précommande à petit prix.

Split Fiction est affiché à 39,99 € à Leclerc, dans sa version physique PlayStation 5. Si vous préférez la version Xbox Series X, il faudra débourser 42,99 €, le même prix que chez Cdiscount et Fnac. Pour rappel, il sera possible d'y jouer à deux et en cross-play avec un seul exemple via le Pass ami.

Vivez des moments inoubliables en explorant les nombreux mondes de Split Fiction, un passionnant jeu d'action-aventure coopératif du studio à l'origine du Jeu de l'année 2021 It Takes Two. Mio et Zoé, respectivement écrivaine de science-fiction et de médiéval fantastique, se retrouvent piégées au sein de leurs propres histoires et connectées à une machine conçue pour voler leurs idées créatives. Pour s'échapper et conserver leurs souvenirs, elles devront s'entraider, maîtriser diverses capacités et surmonter des défis tout en voyageant de mondes futuristes en mondes fantastiques dans cette histoire d'amitié inattendue. Split Fiction est une expérience d'action-aventure palpitante où s'enchaînent les moments inattendus. Domptez d'adorables dragons, incarnez des cyber-ninjas, échappez à des trolls terrifiants ou esquivez les voitures volantes lancées par un robot de stationnement. Split Fiction (PS5) en précommande à 39,99 € chez Leclerc

