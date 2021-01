Xbox Series X : Josef Fares (It Takes Two, A Way Out) n'aime pas le nom, et le dit crûment

Les joueurs ont eu du mal à s'y retrouver avec les noms des consoles de Microsoft ces dernières années. Xbox One, Xbox One S, Xbox One X et désormais Xbox Series X et S, pas simple de s'y retrouver avec ces dénominations, et Josef Fares, directeur de Brothers: A Tale of Two Sons et A Way Out, n'aime pas ça non plus.

Dans un entretien accordé à Metro, le réalisateur et fondateur de Hazelight est revenu sur le nom de la Xbox Series X, qu'il n'apprécie pas du tout. Et il le dit avec son fameux langage fleuri pour lequel il est connu :

C'est un putain de nom déroutant. Qu'est-ce qui se passe avec Microsoft ? Rien ne va plus, mec. Qu'est-ce qui se passe bordel ? Comme les séries S, X, Mex, Next. Je veux dire, qui connaît ça ? Allez. C'est de la folie. Appelez cela la Microsoft Box et c’est tout. Je ne sais pas. C'est un putain de bordel total. Croyez-moi, même eux, ils sont confus dans leurs bureaux. Qu'est-ce que c'est X, S… Je ne sais pas, c'est quoi ce bordel.

Pourtant, en se penchant sur le sujet, c'est simple : la Xbox Series X dispose d'une meilleure puissance, d'un disque de stockage de 1 To et d'un lecteur de disques, mais est vendue 500 €. La Series S coûte quant à elle 300 €, mais avec une puissance moindre, un disque de 500 Go et aucun lecteur. Josef Fares le sait évidemment, il développe actuellement It Takes Two, mais il faut bien reconnaître qu'il a sans doute raison, les noms peuvent être confus. Les consoles sont d'ailleurs toujours en rupture de stock un peu partout, contrairement aux manettes vendues 59,99 € sur Amazon.

