It Takes Two : le jeu coopératif est encore un vrai phénomène

It Takes Two aura été l'excellente surprise de l'année 2021, le jeu coopératif de Hazelight Studios a remporté de nombreux prix, dont le prestigieux Game of the Year aux Game Awards. Depuis, les joueurs attendent de découvrir le prochain projet du studio de Josef Fares, mais It Takes Two continue de cartonner.

Hazelight Studios vient d'annoncer sur X (ex-Twitter) qu'It Takes Two s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Pour rappel, le titre comptait 16 millions d'unités vendues en mars dernier, il a donc séduit quatre millions de joueurs supplémentaires en sept mois, trois ans après sa sortie. Et comme le titre est jouable à deux avec un seul exemplaire, ce sont 40 millions de joueurs qui ont suivi les (més)aventures de May et Cody.

Hazelight Studios doit présenter son prochain jeu cette année, il faudra sans doute suivre les Game Awards 2024 le 13 décembre prochain. En attendant, vous pouvez acheter It Takes Two contre 29,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

Lire aussi : TEST de It Takes Two : double dose de bonheur