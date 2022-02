It Takes Two atteint les 5 millions de copies vendues

It Takes Two aura indubitablement marqué l'année 2021. Le jeu de coopératif de Hazelight Studios a remporté le prix du Jeu de l'Année aux Game Awards et il se vend très bien, avec trois millions d'exemplaires écoulés en octobre dernier. Mais les fêtes de fin d'année et sa prestigieuse récompense ont fait grimper les chiffres.

Aujourd'hui, Josef Fares et Hazelight Studios annoncent qu'It Takes Two a dépassé les cinq millions de copies vendues. Le réalisateur du jeu affirme que c'est « bien au-delà des attentes » du studio. Il faut dire qu'A Way Out, le précédent jeu de Hazelight, n'a atteint que les 3,5 millions d'exemplaires vendus, et c'était en janvier 2021, près de trois ans après sa sortie.

Pour rappel, It Takes Two est un jeu uniquement coopératif, mais vous pouvez inviter quelqu'un gratuitement avec le Pass Ami pour vous amuser à deux. Le titre va également être adapté en série ou en film prochainement. Vous pouvez retrouver It Takes Two à 19,99 € chez Gamesplanet.