The Game Awards 2021 : quel est donc le jeu de l'année ? Voici les grands gagnants !

Voilà, la cérémonie des Game Awards 2021 est terminée, les grands gagnants de cette année ont donc été dévoilés. Ne tournons pas autour du pot, le jeu de l’année est le bébé de Josef Fares et de son équipe, It Takes Two. Et le titre le plus attendu ? Sans surprise, le futur monstre de FromSoftware, Elden Ring !

Mais arrêtons de palabrer et allons à l’essentiel. Notez que les vainqueurs sont en gras.

Jeu de l'Année : Deathloop ;

It Takes Two ;

; Metroid Dread ;

Psychonauts 2 ;

Ratchet & Clank: Rift Apart ;

Resident Evil Village. Meilleure réalisation : Deathloop ;

; It Takes Two ;

Returnal ;

Psychonauts 2 ;

Ratchet & Clank: Rift Apart. Meilleure narration : Deathloop ;

It Takes Two ;

Life is Strange: True Colors ;

Marvel's Guardians of the Galaxy ;

; Psychonauts 2. Meilleure direction artistique : The Artful Escape ;

Deathloop ;

; Kena: Bridge of Spirits ;

Psychonauts 2 ;

Ratchet & Clank: Rift Apart ; Meilleure bande originale : The Artful Escape ;

Cyberpunk 2077 ;

Deathloop ;

Marvel's Guardians of the Galaxy ;

NieR Replicant ver.1.22474487139.... Meilleur design audio : Deathloop ;

Forza Horizon 5 ;

; Ratchet & Clank: Rift Apart ;

Resident Evil Village ;

Returnal. Meilleure performance : Erika Mori (Alex Chen dans Life is Strange: True Colors) ;

Giancarlo Esposito (Anton Castillo dans Far Cry 6) ;

Jason Kelley (Colt Vahn dans Deathloop) ;

Maggie Robertson (Lady Dimitrescu dans Resident Evil Village) ;

; Ozioma Akagha (Julianna Blake dans Deathloop). Jeu le plus impactant : Before Your Eyes ;

Boyfriend Dungeon ;

Chicory: A Colorful Tale ;

Life is Strange: True Colors ;

; No Longer Home. Meilleur jeu en constante évolution : Apex Legends ;

Final Fantasy XIV Online ;

; Fortnite ;

Genshin Impact ;

Call of Duty: Warzone. Meilleur jeu indépendant : 12 Minutes ;

Death's Door ;

Inscryption ;

Kena: Bridge of Spirits ;

; Loop Hero. Meilleur jeu mobile : Fantasian ;

Genshin Impact ;

; League of Legends: Wild Rift ;

Marvel Futur Revolution ;

Pokémon Unite. Meilleur support communautaire : Apex Legends ;

Destiny 2 ;

Final Fantasy XIV Online ;

; Fortnite ;

No Man's Sky. Innovation dans l'accessibilité par Chevrolet : Far Cry 6 ;

Forza Horizon 5 ;

; Marvel's Guardians of the Galaxy ;

Ratchet & Clank: Rift Apart ;

The Vale: Shadow of the Crown. Meilleur jeu en VR / AR : Hitman 3 ;

I Expect You To Die 2 ;

Lone Echo II ;

Resident Evil 4 ;

; Sniper Elite VR. Meilleur jeu d'action : Back 4 Blood ;

Chivalry II ;

Deathloop ;

Far Cry 6 ;

Returnal. Meilleur jeu d'action et d'aventure : Marvel's Guardians of the Galaxy ;

Metroid Dread ;

; Ratchet & Clanck: Rift Apart ;

Resident Evil Village. Meilleur jeu de rôle : Cyberpunk 2077 ;

Monster Hunter Rise ;

Scarlet Nexus ;

Shin Megami Tensei V ;

Tales of Arise. Meilleur jeu de combat : Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles ;

Guilty Gear -Strive- ;

; Melty Blood: Type Lumina ;

Nickelodeon All-Star Brawl ;

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown. Meilleur jeu familial : It Takes Two ;

; Mario Party Superstars ;

New Pokémon Snap ;

Super Mario 3D World + Bowser's Fury ;

Warioware: Get it Together!. Meilleur jeu de simulation/stratégie : Age of Empires IV ;

; Evil Genius 2: World Domination ;

Humankind ;

Inscryption ;

Microsoft Flight Simulator. Meilleur jeu de sport/course : F1 2021 ;

FIFA 22 ;

Forza Horizon 5 ;

; Hot Wheels Unleashed ;

Riders Republic. Meilleur jeu multijoueur : Back 4 Blood ;

Knockout City ;

It Takes Two ;

; Monster Hunter Rise ;

New World ;

Valheim. Créateur de contenu de l'année : Dream ;

; Fuslie ;

Gaules ;

Ibai ;

Grefg. Meilleur premier jeu indépendant : The Artful Escape ;

The Forgotten City ;

Kena: Bridge of Spirits ;

; Sable ;

Valheim. Jeu le plus attendu par Prime Gaming : Elden Ring ;

; God of War Ragnarök ;

Horizon Forbidden West ;

La suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild ;

Starfield. Meilleur jeu eSport par GrubHub : Call of Duty ;

Counter-Strike: Global Offensive ;

Dota 2 ;

League of Legends ;

; Valorant. Meilleur joueur professionnel eSport : Chris « Simp » Lehr ;

Heo « Showmaker » Su ;

Magomed « Collapse » Khalilov ;

Oleksandr « Simple » Kostyliev ;

; Tyson « Tenz » Ngo. Meilleure équipe eSport : Atlanta Faze (CoD) ;

DWG KIA (LoL) ;

Natus Vincere (CS:GO) ;

; Sentinels (Valorant) ;

Team Spirit (Dota 2). Meilleur coach eSport : Airat « Silent » Gaziev ;

Andrey « Engh » Sholokhov ;

Andrii « B1ad3 » Horodenskyi ;

James « Crowder » Crowder ;

Kim « Kkoma » Jeong-Gyun. Meilleur évènement eSport : 2021 League of Legends World Championship ;

; The International 2021 ;

PGL Major Stockholm 2021 ;

PUBG Mobile Global Championship 2020 ;

Valorant Champions Tour: Stage 2 Masters.

Que pensez-vous de tout cela ? N'hésitez pas à partager vos impressions et votre GOTY dans les commentaires de cet article.