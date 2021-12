The Game Awards 2021 : suivez la cérémonie en direct cette nuit dès 1h30

Dernier grand temps fort de l'année pour l'industrie vidéoludique, les Game Awards 2021 vont cette année reprendre un format plus traditionnel en direct du Microsoft Theater de Los Angeles, toujours présentés par Geoff Keighley. Vous pourrez suivre cet évènement depuis le flux vidéo YouTube ci-dessous ou directement sur Twitch, entre autres, ce vendredi 10 décembre à partir de 1h30 (2h00 pour le show principal). À priori, il faudra tenir jusqu'aux alentours de 5h00 avant d'en voir le bout, prévoyez votre réserve de café !

Évidemment, le but premier des Game Awards est de remettre des récompenses, dont nous connaissons la liste des nommés depuis un bon moment déjà. Ces dernières seront remises par de grands noms de l'industrie et autres célébrités internationales. Parmi les invités confirmés, nous retrouvons ainsi Jim Carrey et Ben Schwartz, respectivement le Dr. Robotnik et la voix de Sonic de retour dans la suite du film live-action, Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss, alors que nous découvrirons The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience, Paul George, Guillermo Del Toro, Jacksepticeye, Laura Bailey, Ashley Johnson, Ming-Na Wen (Fennec Shand dans Le Livre de Boba Fett), Giancarlo Esposito, Reggie Fils-Aime, Simu Liu ou encore Donald Mustard.

Des performances musicales sont aussi attendues avec Sting et Imagine Dragons, en plus d'un orchestre dirigé par Lorne Balfe. Un pré-show aura lieu dès 1h30 avec Sydnee Goodman qui révèlera 10 World Premieres. Du côté des annonces déjà teasées, nous découvrirons une nouvelle bande-annonce de Destiny 2 : La Reine Sorcière, un trailer pour la série Halo, la présentation d'ARC Raiders, de nouveaux aperçus de Tiny Tina's Wonderlands, Homeworld 3, Steelrising, The Lord of the Rings: Gollum, Suicide Squad: Kill the Justice League et bien plus encore.

En attendant le début des hostilités, Geoff Keighley a posté un « hype trailer » avec de nombreuses productions qui ont fait parler d'elles cette année. Mais attention aux spoilers, notamment si vous n'avez pas joué à Ratchet & Clank: Rift Apart...

Qu'attendez-vous de voir lors de cette cérémonie ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaires.