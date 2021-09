Life is Strange : le projet de série de Legendary repart, un chanteur pop très populaire pour superviser la musique

Life is Strange fait en ce moment l'actualité avec la sortie imminente du nouvel épisode True Colors. Mais c'est étrangement un autre projet autour de la saga qui refait parler de lui cette semaine : l'adaptation en série par Legendary Television et dj2 Entertainment, duo qui prépare aussi des feuilletons Tomb Raider et My Friend Pedro.

Le projet avait été annoncé en 2016 en temps que « série numérique » en live-action, probablement pour un service de vidéo à la demande. Depuis, c'était le calme plat, jusqu'à ce que The Hollywood Reporter rapporte cette semaine que la société de production Anonymous Content (Mr. Robot, 13 Reasons Why) se charge d'organiser le développement de la série et, surtout, que Shawn Mendes rejoint l'équipe en temps que superviseur musical.

Le chanteur des tubes There's Nothing Holdin' Me Back, Stitches ou Treat You Better, et son compagnon Andrew Gertler de l'entreprise Permanent Content vont donc apporter leur expertise (et des compositions originales ?) à l'adaptation. Un choix pas si étonnant que ça à la vue de l'importance de la musique dans les jeux vidéo, Angus & Julia Stone ayant par exemple fortement participé à la bande-son de True Colors.

La préproduction de la série pourrait donc débuter prochainement, avec l'écriture d'un scénario et le choix d'un casting, mais pour ce qui est du tournage et de la sortie, il faudra être patient. D'ici là, Life is Strange: True Colors est disponible à partir de 49,99 € sur Amazon.fr.