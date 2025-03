Life is Strange : le dernier jeu est un échec, est-ce la fin pour la franchise ?

En octobre dernier, Deck Nine lançait Life is Strange: Double Exposure, un jeu d'aventure épisodique édité par Square Enix qui marquait le retour de Max Caulfield, héroïne du premier volet. Alors que cela aurait dû séduire les fans, le titre n'a pas été bien accueilli par la communauté et il semble être un échec financier.

C'est en tout cas ce qu'annonce l'analyste Hideki Yasuda (via Eurogamer), affirmant que Life is Strange: Double Exposure a entraîné « de lourdes pertes » pour Square Enix. Si l'éditeur n'a rien confirmé, il présentait son bilan financier la semaine dernière sans mentionner le jeu de Deck Nine, mais en expliquant que les revenus de sa division de jeux HD ont chuté, la faute à « de nouveaux titres anonymes ayant généré des ventes inférieures » à celles de Final Fantasy XVI, FF Pixel Remaster et Dragon Quest Monsters : Le Prince des ombres sur la même période l'année dernière. Square Enix s'en sort quand même bien grâce à Dragon Quest III HD-2D Remake, qui a performé mieux que prévu.

Après un tel échec, la franchise Life is Strange aura sans doute bien du mal à se relever, Square Enix risque d'être frileux à l'idée de financer un nouvel opus. La licence a été imaginée par DON'T NOD, c'est désormais Deck Nine qui développe les jeux, studio qui a encore licencié du personnel en fin d'année dernière.

