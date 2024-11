Life is Strange: Double Exposure se met à l'animation pour sa sortie sur Switch, les collectionneurs devront toutefois patienter

Cela fait désormais trois semaines que les joueurs ont accès à Life is Strange: Double Exposure sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam, Windows), à la suite d'un accès anticipé aux deux premiers épisodes. Il s'agit pour rappel d'une suite au premier jeu développé à l'époque par Don't Nod Entertainment (DON'T NOD désormais), mettant donc en scène Max Caulfield, mais avec désormais Deck Nine Games aux commandes. Le studio a reçu des critiques assez virulentes sur la Toile au lancement en raison du sort réservé à Chloe Price, sans parler des reviews négatives de l'expérience sur Metacritic. Pour autant, Square Enix qui en est l'éditeur avait encore dans sa besace une version Switch attendue par la suite sans plus de précision. Eh bien, elle vient de paraître ce mardi 19 novembre... du moins sur l'eShop, vendue 59,99 €.

En effet, une édition physique verra également le jour, mais il faudra se montrer patient avant d'en profiter, puisque son lancement n'est pas prévu avant le mardi 28 janvier 2025. L'éditeur précise qu'il s'agira d'une cartouche de 16 Go, soit à peine plus que la taille du jeu, de quoi rassurer puisque certaines productions nécessitent parfois un téléchargement annexe, hors mises à jour. Un steelbook va en plus être offert en guise de bonus de précommande chez certains revendeurs.

Nous apprenons également que le portage sur Switch a été réalisé par Engine Software en collaboration avec Deck Nine Games, un studio néerlandais à qui nous devons par exemple les versions de Ys IX: Monstrum Nox et des Little Nightmares sur la console de Nintendo.

La bande-annonce qui accompagne ce lancement soudain a comme originalité d'être en partie animée, nous montrant un plan aérien sur l'université de Caledon et la scène où Max trouve le corps sans vie de son amie Safi, utilisant alors ses pouvoirs, mais ne remontant pas le temps puisqu'ils lui permettent désormais de voyager entre deux réalités, lui donnant l'occasion de résoudre ce meurtre et même de l'empêcher dans cet autre monde.

