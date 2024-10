Life is Strange: Double Exposure très critiqué par les fans, le créateur de la franchise intervient

Alors qu'il ne sortira officiellement que demain, Life is Strange: Double Exposure subit déjà les foudres des joueurs et joueurs. Développé par Deck Nine Games, déjà derrière Life is Strange: Before the Storm et Life is Strange: True Colors, ce nouvel opus marque le retour de Max Caulfield, l'héroïne du premier volet de la saga, alors conçu par DON'T NOD. Les fans ont acheté l'édition Ultime pour profiter des deux premiers chapitres dès le 15 octobre dernier, découvrant l'explication de l'absence d'un autre personnage très apprécié. Une explication qui n'a clairement pas convaincu. Attention, la suite va spoiler la fin de Life is Strange et le début de LiS: Strange Exposure.

Lors du dramatique final de Life is Strange, les joueurs avaient le choix entre sacrifier Chloé ou Arcadia Bay, avec dans les deux cas de terribles conséquences pour Max. Mais, au début de Life is Strange: Strange Exposure, le joueur doit choisir si Chloé est morte où si elle s'est séparée de Max. En clair, l'autre jeune femme est totalement éclipsée du jeu, de quoi frustrer de nombreux fans qui avaient adoré la relation entre les deux personnages à l'époque. Depuis cette révélation, Deck Nine Games reçoit de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux, cela va des critiques constructives sur la faible qualité d'écriture du jeu à des torrents de messages haineux. Rien de bien agréable pour le studio et ses développeurs, le créateur de la franchise Life is Strange a pris la parole sur X (ex-Twitter) pour calmer les ardeurs des fans. Michel Koch déclare :

Depuis la sortie de Life is Strange: Double Exposure, j'ai vu beaucoup de tensions et de messages haineux contre les développeurs de Deck Nine. Je n'ai pas encore joué au jeu et je n'ai aucune idée de la direction qu'ils veulent prendre avec l'histoire. Mais ce que je sais, c'est que rien ne justifie de détester les gens pour la façon dont ils ont écrit leur jeu ! Vous pouvez être déçu, vous pouvez vouloir d’autres récits pour ces personnages qu’on aime, ou des histoires différentes… mais au final la création est dure et très subjective et si Double Exposure l’histoire ne vous plaît pas, elle n’efface pas ce que vous avez imaginé.

Michel Koch précise qu'il pointe du doigt ici les messages haineux, mais pas « la critique constructive ». Il rappelle au passage qu'il avait déjà reçu beaucoup de messages virulents lorsqu'il a dévoilé Life is Strange 2 avec les frères Sean et Daniel Diaz, remplaçant Max et Chloé. Cependant, le créateur de la franchise s'est renseigné sur ce qui faisait tant bondir les fans et il déclare :

D'après ce que j'ai lu, je pense que nous n'aurions pas écrit les choses de la même manière. Mais j'ai ressenti la même chose avec les comics et Before the Storm et je l'ai en quelque sorte accepté. Je suis presque sûr que lorsque je jouerai au jeu complet, je ne reconnaîtrai pas mes personnages, mais c'est aussi inévitable avec des auteurs différents.

Michel Koch a laissé son bébé dans les mains de Square Enix et Deck Nine Games, c'est toujours difficile de le voir grandir sans pouvoir intervenir, mais il est désormais focalisé sur d'autres jeux, notamment Lost Records: Bloom & Rage qui sortira en début d'année prochaine. Concernant Life is Strange: Double Exposure, vous pouvez l'acheter contre 49,99 € sur Cdiscount ou contre 59,99 € sur Amazon avec un steelbook exclusif.