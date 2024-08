Life is Strange: Double Exposure, le gameplay lié aux nouveaux pouvoirs de Max détaillé en vidéo

Annoncé début juin, soit relativement récemment, Life is Strange: Double Exposure a de suite eu droit à une longue présentation de gameplay nous montrant le début de cette nouvelle aventure avec Max Caulfield. Pour un tel jeu narratif, il va sans dire que Deck Nine Games et Square Enix ne peuvent pas trop en montrer au risque de spoiler. Ses dernières apparitions médiatiques étaient donc principalement centrées sur des partenariats, que ce soit pour les éléments cosmétiques Final Fantasy VII inclus dans l'édition Ultime ou l'inclusion de certaines marques directement dans le jeu de base. En cette semaine de gamescom, une nouvelle vidéo est venue mettre l'accent sur les pouvoirs de l'héroïne, qui ont changé depuis la dernière fois que nous avons pu l'incarner.

Désormais capable de passer d'une réalité à une autre, Max pourra envoyer une onde de perception faisant apparaître un écho des évènements se déroulant dans le monde dans lequel elle ne se trouve pas, une bonne manière de voir les différences entre les deux avec deux couleurs distinctes pour les représenter, du bleu et de l'orange. Pour changer de réalité, il faudra trouver des zones spécifiques où le voile les séparant est mince. L'association des deux sera pratique pour résoudre des énigmes et débloquer de nouvelles pistes pour notre enquête. Pour autant, il faudra faire attention à ne pas confondre les deux mondes au risque d'éveiller des soupçons chez nos interlocuteurs. Une option pourra toutefois être activée dans le menu afin de savoir dans lequel nous sommes, un peu dommage, puisque des dialogues sont prévus pour ce genre d'erreur.

Avec un tel pouvoir, nous ne pouvons que nous demander où est l'autre Max pendant que celle que nous incarnons n'est pas dans une réalité ? Espérons que le scénario intégrera cette question.

Au passage, des vidéos présentant Max, Safi, Mose et l'université Caledon avaient été mises en ligne, à retrouver ci-dessous.

La date de sortie de Life is Strange: Double Exposure est pour rappel fixée au 29 octobre sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam, Windows). La version Switch arrivera par la suite. Vous pouvez précommander le jeu au prix de 59,99 € sur Amazon et à la Fnac.