NETFLIX : Tomb Raider et Skull Island vont avoir droit à leur série animée !

Nous ne comptons plus les projets de Netflix en lien avec le monde du jeu vidéo. Entre la nouvelle série Sonic, l'adaptation d'Assassin's Creed en feuilleton live-action, ou encore Cyberpunk: Edgerunners, nous ne savons plus où donner de la tête, et cela ne va pas s'arrêter là.

Raise your hand if you've been hoping for animated Lara to return since the Tomb Raider REVISIONED shorts dropped nearly 15 years ago!????‍♀️#TR25 is looking exciting already!????https://t.co/nBONmy5FEE — Tomb Raider (@tombraider) January 27, 2021

Le géant de la vidéo à la demande s'associe en effet à Legendary Pictures pour proposer une série animée Tomb Raider ! Nous retrouverons Lara Croft non pas dans la continuité de ses aventures portées par Alicia Vikander, mais après les évènements de Shadow of the Tomb Raider. Le projet sera scénarisé par Tasha Huo (The Witcher: Blood Origin), qui sera aussi co-productrice exécutive aux côtés de Dmitri M. Johnson (Sonic the Hedgehog), Stephan Bugaj, Howard Bliss et Jacob Robinson.

Et le partenariat avec Legendary Pictures va aussi donner lieu à Skull Island, une autre série animée se déroulant dans le Monsterverse de Kong: Skull Island. Nous suivrons encore une fois des naufragés en prise avec les dangers de l'île et de King Kong, dans un récit porté par Powerhouse Animation (Castlevania), le scénariste et producteur Brian Duffield (Underwater), et le producteur exécutif Jacob Robinson. Point de période de sortie en vue, mais il faudra certainement se montrer très patient avant d'en savoir plus.

