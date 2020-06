Cyberpunk 2077 : bande-annonce, gameplay du Braindance, anime, images, un premier Night City Wire riche en informations

Après de longues semaines d'attente, ça y est, Cyberpunk 2077 a refait parler de lui ce soir avec un premier épisode de Night City Wire riche en informations. Vous pouvez retrouver le replay de la diffusion ici, mais ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est surtout la nouvelle vidéo de gameplay qui a été partagée et qui est à admirer juste ci-dessous :

CD Projekt a donc dévoilé six petites minutes de gameplay de Cyberpunk 2077. La séquence dévoile le Braindance, qui permet de se plonger dans les souvenirs d'une personne et ainsi analyser en détail une scène, avec des zooms, des rembobinages et des filtres pour se focaliser sur des éléments précis. Ici, V doit découvrir qui a bien pu tuer cet inconnu à la sortie d'une supérette grâce au Braindance. Le studio polonais a également reparlé des Badlands, un quartier hors de Night City, très ensablé, mais pas totalement désertique, il y aura évidemment des choses à découvrir dans cette nouvelle région un peu moins futuriste. Les développeurs ont aussi confirmé la présence d'Adam Smasher, un homme totalement augmenté et tiré du jeu de rôle papier qui devrait donner du fil à retordre à V. Les développeurs ont rappelé que Cyberpunk 2077 pourra être joué sur PS5 et Xbox Series X avec une copie du jeu sur PS4 ou Xbox One, mais le studio tease déjà quelques améliorations pour les consoles next-gen, sans pour autant les dévoiler.

Dans un autre temps, CD Projekt a annoncé la création d'un anime, Cyberpunk: Edgerunners, qui sera réalisé par Trigger (Kill la Kill, Little Witch Academia, Promare). Hiroyuki Imaishi sera donc chargé de réaliser ces 10 épisodes, qui suivront une histoire indépendante du jeu et qui seront diffusés sur Netflix à partir de 2022. Enfin, les développeurs ont profité de ce premier Night City Wire pour partager une toute nouvelle bande-annonce de Cyberpunk 2077, une vidéo qui présente un peu plus les possibilités de gameplay du FPS/RPG, que ce soit la conduite en ville, les gunfights sanglants et les très, très nombreuses choses qu'il sera possible de faire à Night City. Une bande-annonce explosive et intense, à découvrir juste ici, avec la présence de Johnny Silverhand :

Un nouveau Night City Wire est déjà prévu, il aura lieu dans les semaines à venir. Pour rappel, suite à un nouveau report, la date de sortie de Cyberpunk 2077 est désormais fixée au 19 novembre 2020, vous pouvez précommander le titre sur Amazon.fr contre 54,99 €.

Lire aussi : PREVIEW de Cyberpunk 2077 : nous y avons joué 4h, de la pure folie