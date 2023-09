Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Idris Elba en boîte de nuit et bande-annonce de lancement

Deux ans et demi après sa sortie, Cyberpunk 2077 va accueillir demain sa seule et unique extension Phantom Liberty. Un évènement pour tous fans du jeu de tir et de rôle de CD Projekt, qui peuvent déjà découvrir la grosse mise à jour gratuite 2.0 depuis quelques jours, mais désormais, tous les regards sont tournés vers le DLC.

Juste avant la sortie de Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, les développeurs partagent dès aujourd'hui la bande-annonce de l'extension, résumant brièvement les enjeux de ce nouveau contenu scénarisé. Toujours condamnée par la Relic, V va ici devoir se rendre dans le quartier de Dogtown et sauver la présidente des NUSA dans une mission d'espionnage mettant des personnages inédits en scène, dont Solomon Reed incarné par Idris Elba. L'acteur anglais est également au cœur d'une autre vidéo, en live action cette fois, déambulant dans une boîte de nuit :

La date de sortie de Cyberpunk 2077: Phantom Liberty est fixée au 26 septembre 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez précommander l'extension à 29,99 € sur GOG.com ou retrouver le jeu de base à partir de 28,98 € sur Amazon, Cdiscount et à la Fnac.

