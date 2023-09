Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, cinématique hallucinante de réalisme et date de sortie pour la 2.0

Dans quelques jours, les joueurs de Cyberpunk 2077 pourront découvrir Phantom Liberty, la seule et unique extension du jeu de rôle à la première personne de CD Project, qui introduira notamment le personnage de Solomon Reed, un agent de la FIA qui épaulera V dans une mission d'espionnage.

Mais avant de faire copain-copain avec V, Solomon a évidemment vécu quelques aventures, dont une dans un train qui l'a plutôt marqué. C'est cette mission qui est à l'honneur aujourd'hui, à l'occasion d'un nouveau Night City Wire, dans une nouvelle cinématique de Cyberpunk 2077: Phantom Pain, hallucinante de réalisme. Et clairement, il n'est pas conseillé de tenter de supprimer Reed, ce dernier est coriace et revanchard. Pour les curieux, Idris Elba s'est livré sur sa participation au jeu vidéo et a réagit face caméra au visionnage de la cinématique, c'est à découvrir en vidéos sur la seconde page.

Ça, ce n'était que la mise en bouche, car CD Projekt s'est également attardé sur la version 2.0 de Cyberpunk 2077. Il s'agira pour rappel d'une mise à jour gratuite pour tous, et qui modifiera de nombreux aspects du gameplay, sans oublier d'améliorer le comportement de la police. Première information importante, la date de sortie de Cyberpunk 2077 2.0 est fixée au 21 septembre 2023. Parmi les nouveautés, nous retrouverons la possibilité de combattre sans sortir de notre voiture ou descendre de notre moto, les développeurs nous expliquent cela :

Il existe en effet trois nouvelles façons d'éliminer des ennemis depuis la sécurité de votre voiture, en plus de leur foncer dessus. Ne vous méprenez pas, c'est toujours une option, mais assurez-vous de ne pas exploser et de ne pas vous retrouver en état d'apoplexie ! La première nouvelle option consiste à tirer avec votre pistolet ou votre pistolet-mitrailleur depuis l'arrière de votre moto, à travers le pare-brise de votre voiture ou par la vitre latérale. Dans le cas des voitures dotées de la technologie CrystalDome, vous pouvez ouvrir les portes coulissantes et tirer de cette façon.

Lorsque vous êtes sur une moto, vous pouvez également utiliser des armes de mêlée pour attaquer les ennemis ou même découper les roues des autres voitures.

L'option suivante consiste à utiliser les toutes nouvelles armes montées disponibles sur certaines voitures nomades qui utilisent la technologie du CrystalDome. Ces canons gatling feront du gruyère de tous ceux qui se trouveront sur votre chemin ! Une approche plus subtile du combat entre véhicules peut être adoptée avec les nouvelles capacités de piratage de voitures pour les netrunners. Et par subtil, nous voulons dire que vous pouvez carrément faire exploser les autres voitures, les faire freiner ou accélérer sans s'arrêter ! Plus d'options sont disponibles pour les netrunners les plus habiles. Les courses-poursuites se déroulent également de manière plus naturelle, le NCPD vous poursuivant activement si vous essayez de vous enfuir, comme nous l'avons expliqué dans notre dernier article de cette série ou vu dans notre dernier épisode REDstreams.

L'autre point qui intéresse les joueurs, c'est le changement quasi total de l'arbre de compétences et des avantages de V. Il sera ici question d'avoir moins d'avantages, mais ceux-ci seront plus importants dans le gameplay, pour un style totalement unique. Vous pouvez retrouver plusieurs vidéos expliquant cela sur la seconde page, mais voici ce qu'il faut retenir :

Avec la mise à jour 2.0, nous avons entièrement repensé les avantages et les arbres de compétences pour vous donner la liberté et la flexibilité de devenir le cyberpunk que vous voulez vraiment être. Grâce à un éventail de capacités inédites qui ouvrent la voie à des approches uniques du combat, de la furtivité, du piratage et bien plus encore, vous serez en mesure d'abattre vos ennemis de manière passionnante et créative, sans qu'ils ne le voient venir ! Notre vision de ce nouveau système était d'avoir moins d'avantages, mais beaucoup plus impactants, parmi lesquels les joueurs pourraient choisir. Au lieu d'obtenir de multiples augmentations de pourcentage de vos dégâts, vous aurez désormais de nombreuses opportunités de débloquer des capacités complètement différentes qui modifieront votre façon de jouer. Tous ceux qui continueront à jouer après avoir téléchargé la mise à jour 2.0 auront une chance unique de redistribuer tous leurs points d'attributs afin de s'adapter au nouveau système. Les points d'avantages peuvent être redistribués à tout moment en dehors des combats. Avec autant de nouvelles façons de construire votre personnage, nous voulions que les joueurs puissent expérimenter leurs attributs et leurs points d'aptitudes sans avoir à s'engager dans le jeu. C'est pourquoi nous avons créé le planificateur de configuration de Cyberpunk 2077 ! Il s'agit d'un système complet qui fonctionne dans votre navigateur. Grâce à lui, vous pouvez planifier et élaborer de nombreuses constructions différentes pour votre personnage Cyberpunk personnel. Si vous êtes particulièrement fier d'une certaine build, vous pouvez même la partager avec vos camarades ! Le planificateur de configuration inclut les arbres du jeu de base ainsi que l'arbre de compétences Relic de Phantom Liberty, ce qui signifie que vous pouvez planifier vos builds quelle que soit la version du jeu que vous possédez. Si vous avez besoin d'inspiration, nous avons demandé à nos développeurs de nous faire part de leurs builds préférées. Découvrez-les en action et plongez dans les builds, fonctionnalité par fonctionnalité !

Par ailleurs, CD Projekt propose une nouvelle fois de télécharger gratuitement un pack de goodies numériques avec des captures d'écran, concept arts, fonds d'écran, affiches et autres éléments visuels de Cyberpunk 2077 et l'extension Phantom Pain sur GOG.com, c'est à récupérer avant le 21 septembre prochain. Si vous aviez déjà rajouté le pack à votre bibliothèque, il sera automatiquement mis à jour avec les nouveautés. Le contenu additionnel est quant à lui disponible en précommande contre 29,99 € et sortira le 26 septembre prochain.

Lire aussi : Cyberpunk 2077 : la Secret Agent Gear Collection, un coffret de goodies collector pour la sortie de Phantom Liberty